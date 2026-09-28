Resep Chicken Curry Omelete, Omelet Gurih dengan Kuah Kari dan Chicken Katsu

JawaPos.com - Ingin mencoba menu telur yang sedikit berbeda dari omelet biasa? Chicken curry omelete bisa menjadi pilihan. Hidangan ini memadukan telur dengan kuah kari gurih dan potongan wortel, kemudian disajikan bersama chicken katsu.

Resep chicken curry omelete ini dibagikan oleh akun Instagram @randferdian. Bahan yang digunakan cukup sederhana, mulai dari bawang bombay, bawang putih, wortel, curry block, hingga telur.

Kuah kari dibuat dari curry block yang dimasak bersama air, bawang, wortel, dan sedikit kecap Inggris. Setelah kuah kari siap, omelet telur dan chicken katsu menjadi pelengkap yang membuat hidangan ini lebih mengenyangkan.

Bahan

½ buah bawang bombay

2 siung bawang putih

1 batang wortel

40 gram curry block

400 ml air

1 sdt kecap Inggris

2 butir telur

Penyedap secukupnya

1 potong chicken katsu

Cara Pembuatan

1. Iris bawang bombay dan bawang putih. Potong wortel sesuai selera agar lebih mudah dimasak.

2. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.

3. Masukkan wortel, kemudian tuangkan 400 ml air. Masak hingga wortel mulai empuk.

4. Tambahkan curry block dan kecap Inggris. Aduk hingga curry block larut dan kuah kari tercampur rata.

5. Tambahkan penyedap secukupnya, kemudian masak hingga kuah kari memiliki rasa dan kekentalan sesuai selera.

6. Pecahkan dua butir telur dalam wadah, lalu kocok hingga tercampur rata.

7. Masak telur dalam wajan hingga menjadi omelet. Usahakan bagian dalam telur tetap lembut sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.

8. Siapkan chicken katsu yang sudah matang, lalu potong-potong sesuai selera.

9. Sajikan omelet bersama chicken katsu dan kuah kari. Tuangkan kuah kari di atas atau di samping omelet sesuai selera.

Chicken curry omelete bisa menjadi pilihan menu rumahan ketika bosan dengan olahan telur yang itu-itu saja. Kuah kari yang gurih berpadu dengan telur lembut dan chicken katsu yang renyah sehingga teksturnya lebih beragam.

Penggunaan curry block juga membuat proses memasak kuah kari menjadi lebih praktis karena tidak perlu meracik banyak jenis rempah. Sajikan selagi hangat agar kuah kari dan chicken katsu semakin nikmat disantap bersama omelet.