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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 27 September 2026 | 23.17 WIB

Wajib Coba! Resep Sate Ayam Lilit Manis Tanpa Tepung dengan Bumbu Gurih

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Sate Ayam Lilit Manis yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Sate lilit merupakan salah satu hidangan yang identik dengan kuliner Bali. Berbeda dari sate pada umumnya, daging pada hidangan ini tidak ditusuk begitu saja, melainkan dicincang atau digiling, kemudian dibumbui sebelum dililitkan pada tusukan sate atau batang serai.

Untuk mendapatkan tekstur yang lebih kokoh, sate lilit biasanya dibuat menggunakan bahan tambahan seperti tepung. Namun, ada cara lain untuk menghasilkan sate ayam lilit yang tetap lembut dan kenyal tanpa menggunakan tepung.

Perpaduan ayam dengan bumbu rempah, kecap manis, dan santan menghasilkan cita rasa gurih sekaligus sedikit manis. Hidangan ini dapat dinikmati sebagai lauk bersama nasi putih maupun camilan dengan tambahan sambal.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep sate ayam lilit manis tanpa tepung yang bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

  • 350 gram paha ayam giling

  • 1 sdm kecap manis

  • 1 sdm saus tiram

  • ½ sdt kunyit bubuk

  • 1 butir putih telur

  • 1½ sdm gula kelapa

  • ½ sdt garam

  • ½ sdt kaldu ayam bubuk

  • ⅛ sdt merica

    • Bumbu Halus

    • 3 siung bawang putih

    Editor: Setyo Adi Nugroho
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