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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 26 September 2026 | 05.48 WIB

Auto Lahap! Begini Cara Membuat Kwetiau Goreng yang Wangi dan Bumbunya Meresap

Resep Kwetiau Goreng / Char Kway Teow ala Devina Hermawan (Youtube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Kwetiau goreng menjadi salah satu sajian yang banyak digemari karena perpaduan tekstur kwetiau yang lembut dengan bumbu gurih, manis, dan aroma yang menggugah selera. Hidangan ini juga cukup fleksibel untuk disantap kapan saja, baik sebagai menu sarapan maupun makan malam.

Menariknya, untuk menikmati seporsi kwetiau goreng yang lezat, kamu tidak harus selalu membelinya di restoran. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, sajian tersebut bisa dibuat sendiri di dapur rumah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, terdapat resep kwetiau goreng yang praktis dengan perpaduan udang, telur bebek, lapchiong ayam, serta aneka bumbu.

Salah satu teknik penting dalam proses memasaknya adalah menggunakan api besar agar kwetiau mengeluarkan aroma harum dan bumbu dapat tercampur dengan baik.

Bahan-bahan

  • 450 gram kwetiau basah

  • 125 gram udang kupas beku

  • 1 buah lapchiong ayam

  • 2 butir telur bebek

  • 6 siung bawang putih

  • 6 siung bawang merah

  • 1 sdm sambal terasi atau saus sambal

  • 1 sdm saus tiram

  • 1 sdt kecap Maggi

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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