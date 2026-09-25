Mie Goreng Tanpa Mie Instan, Resep Oatmeal Ini Gurih dan Bikin Nagih

Resep Mie Goreng Oatmeal yang Enak dan Kenyal. (YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Mie goreng menjadi salah satu menu yang banyak digemari karena cara membuatnya sederhana dan rasanya mudah diterima berbagai kalangan. Hidangan ini juga cocok disantap sebagai menu sarapan, makan siang, maupun camilan mengenyangkan.

Namun, bagi yang ingin mengurangi konsumsi mie instan, ada pilihan lain yang bisa dicoba di rumah. Salah satunya adalah membuat mie berbahan dasar oatmeal yang diolah menjadi mie goreng dengan cita rasa gurih dan tekstur yang tetap kenyal.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie goreng oatmeal yang bisa menjadi alternatif menu praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit.

Bahan Adonan Mie 150 gram rolled oats

100 gram tepung beras

100 gram tepung tapioka

¼ sendok teh garam

250 ml air mendidih

Bahan Mie Goreng 3 siung bawang putih

5 siung bawang merah

3 sendok makan minyak

2 butir telur