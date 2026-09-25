Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 26 September 2026 | 05.41 WIB

Mie Goreng Tanpa Mie Instan, Resep Oatmeal Ini Gurih dan Bikin Nagih

Resep Mie Goreng Oatmeal yang Enak dan Kenyal. (YouTube Devina Hermawan )

JawaPos.com – Mie goreng menjadi salah satu menu yang banyak digemari karena cara membuatnya sederhana dan rasanya mudah diterima berbagai kalangan. Hidangan ini juga cocok disantap sebagai menu sarapan, makan siang, maupun camilan mengenyangkan.

Namun, bagi yang ingin mengurangi konsumsi mie instan, ada pilihan lain yang bisa dicoba di rumah. Salah satunya adalah membuat mie berbahan dasar oatmeal yang diolah menjadi mie goreng dengan cita rasa gurih dan tekstur yang tetap kenyal.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep mie goreng oatmeal yang bisa menjadi alternatif menu praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan dan proses pembuatannya juga tidak terlalu rumit.

Bahan Adonan Mie

  • 150 gram rolled oats

  • 100 gram tepung beras

  • 100 gram tepung tapioka

  • ¼ sendok teh garam

  • 250 ml air mendidih

    • Bahan Mie Goreng

    • 3 siung bawang putih

  • 5 siung bawang merah

  • 3 sendok makan minyak

  • 2 butir telur

  • 50 gram tauge

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Nasi Goreng ala Solaria di Rumah - Image
    Zodiak

    Tak Perlu ke Restoran, Begini Cara Bikin Nasi Goreng ala Solaria di Rumah

    Sabtu, 26 September 2026 | 05.34 WIB

    Kuah Petisnya Bikin Nagih, Begini Resep Telur Petis Khas Jawa Timur - Image
    Kuliner

    Kuah Petisnya Bikin Nagih, Begini Resep Telur Petis Khas Jawa Timur

    Sabtu, 26 September 2026 | 05.27 WIB

    Bikin Sendiri di Rumah, Resep Martabak Telur Renyah dengan Isian Sayur - Image
    Kuliner

    Bikin Sendiri di Rumah, Resep Martabak Telur Renyah dengan Isian Sayur

    Jumat, 25 September 2026 | 23.13 WIB

    Terpopuler

    Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
    1

    Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

    2

    Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

    3

    Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

    4

    Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

    5

    Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

    6

    Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

    7

    Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan

    8

    Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

    9

    Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan

    10

    Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore