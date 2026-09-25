Bikin Sendiri di Rumah, Resep Martabak Telur Renyah dengan Isian Sayur

Resep Martabak Telur yang Cocok Jadi Camilan atau Lauk Pendamping Nasi. (YouTube Devina Hermawan)
JawaPos.com - Martabak telur merupakan salah satu sajian sederhana yang banyak disukai karena perpaduan kulit renyah dengan isian telur yang gurih. Hidangan ini juga cukup mudah dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di dapur.
Tak hanya nikmat disantap sebagai camilan, martabak telur juga bisa menjadi lauk pendamping nasi. Tambahan sayuran, jamur, daun bawang, dan bumbu kari membuat rasanya semakin kaya dan aromanya menggugah selera.
Menariknya, Anda tidak harus membuat kulit martabak sendiri. Kulit lumpia dapat digunakan sebagai alternatif praktis sehingga proses memasaknya menjadi lebih sederhana dan cocok untuk menu rumahan.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep martabak telur rumahan yang praktis, gurih, dan bisa disajikan bersama sambal kecap.
6 lembar kulit lumpia
4 butir telur
4 batang daun bawang
1 buah wortel
3 buah jamur shiitake
2 sdm tepung terigu
1 sdt bubuk kari
1 sdt garam
½ sdt gula
½ sdt merica
½ sdt penyedap
5 buah cabai rawit
1 siung bawang putih
1 buah jeruk nipis
50 ml kecap manis
1 sdm bawang goreng
20 ml minyak goreng
Pertama, bersihkan wortel kemudian potong kecil-kecil berbentuk dadu. Iris daun bawang dan sisihkan. Buang bagian batang jamur shiitake, lalu potong jamur menjadi potongan kecil.
Masukkan wortel, daun bawang, dan jamur ke dalam mangkuk. Pecahkan telur, kemudian tambahkan tepung terigu, bubuk kari, garam, gula, merica, serta penyedap. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.
Masukkan irisan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika semua bahan sudah tercampur, adonan martabak siap dimasak.
Panaskan teflon dan beri sedikit minyak. Letakkan satu lembar kulit lumpia hingga menutupi permukaan teflon. Tuangkan adonan telur secukupnya di atas kulit, kemudian tutup menggunakan lembaran kulit lumpia lainnya.
Masak hingga bagian bawah mulai matang, kemudian balik martabak secara perlahan. Tambahkan sedikit minyak apabila permukaannya terasa terlalu kering. Masak sampai kedua sisi matang dan berwarna kecokelatan.
Untuk membuat pelengkapnya, haluskan bawang putih, cabai rawit, garam, dan penyedap. Setelah cukup halus, tuangkan kecap manis dan tambahkan bawang goreng.
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