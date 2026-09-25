Rahasia Mie Aceh Kuah Pekat, Begini Resep Mudah Membuatnya di Rumah

Resep Mie Aceh yang Enak dan Autentik. (YouTube Devina Hermawan )
JawaPos.com – Mie Aceh menjadi salah satu hidangan Nusantara yang dikenal karena perpaduan rasa gurih, pedas, dan aroma rempahnya yang kuat. Sajian khas Aceh ini juga memiliki cita rasa yang begitu khas sehingga mudah dikenali.
Secara umum, mie Aceh hadir dalam beberapa pilihan, seperti mie goreng dan mie kuah. Salah satu yang banyak disukai adalah versi berkuah kental dengan aroma rempah yang pekat. Disajikan dalam kondisi hangat, hidangan ini semakin nikmat karena memiliki rasa yang kaya dan menggugah selera.
Dilansir dari akun YouTube yang menjadi sumber resep, mie Aceh kuah kental dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan berbagai bumbu dan bahan yang mudah ditemukan. Penggunaan rempah, seafood, serta pelengkap khas membuat rasanya semakin mendekati sajian di restoran.
Berikut bahan dan langkah membuat mie Aceh kuah kental yang bisa dicoba di rumah.
Bumbu halus:
7–8 siung bawang putih
5 siung bawang merah
3 butir kemiri
8 buah cabai keriting merah
5 buah cabai kering, rendam terlebih dahulu dalam air hangat
2 ruas jahe
½ sendok teh lada putih utuh atau ¼ sendok teh lada bubuk
1 sachet terasi, sesuai selera
Minyak secukupnya
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