Resep Ayam Krispi Kecap, Manis Gurih dan Simple untuk Lauk

JawaPos.com - Ayam krispi biasanya identik dengan rasa gurih dan tekstur renyah. Namun, kalau ingin menikmati olahan ayam dengan rasa yang lebih kaya, ayam krispi kecap bisa menjadi pilihan untuk dicoba di rumah. Perpaduan ayam yang renyah dengan bumbu kecap manis menghasilkan rasa manis dan gurih yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep ayam krispi kecap ini dibagikan oleh akun Instagram @_vaniawijaya. Menggunakan dada ayam sebagai bahan utama, ayam terlebih dahulu diberi bumbu sederhana sebelum dilapisi tepung terigu, telur, dan tepung roti. Setelah digoreng hingga renyah, ayam kemudian dipadukan dengan tumisan bawang putih, bawang bombay, dan kecap manis.

Tidak membutuhkan terlalu banyak bahan, menu ini bisa menjadi alternatif saat ingin memasak lauk ayam dengan cara yang berbeda. Bumbu yang sederhana juga membuat ayam krispi kecap cocok disajikan untuk makan sehari-hari. Berikut bahan dan cara membuatnya.

Bahan

200 gram dada ayam

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Penyedap secukupnya

Lada putih secukupnya

Bahan baluran:

Tepung terigu secukupnya

Telur secukupnya

Tepung roti secukupnya

Bahan bumbu kecap:

20 gram bawang putih

50 gram bawang bombay

Kecap manis secukupnya

Cara Pembuatan

1. Potong dada ayam menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah itu, bumbui ayam menggunakan garam, kaldu jamur, penyedap, dan lada putih. Aduk hingga bumbu merata pada seluruh permukaan ayam.

2. Siapkan tiga wadah untuk proses pelapisan. Masukkan tepung terigu, telur yang sudah dikocok, dan tepung roti pada wadah yang berbeda.

3. Balurkan potongan ayam ke tepung terigu terlebih dahulu. Celupkan ke dalam telur, kemudian lapisi kembali dengan tepung roti hingga seluruh permukaan ayam tertutup.

4. Panaskan minyak, lalu goreng ayam yang sudah dilapisi tepung hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

5. Untuk membuat bumbu kecap, cincang atau iris bawang putih dan bawang bombay. Tumis hingga harum dan bawang mulai layu.

6. Tambahkan kecap manis secukupnya ke dalam tumisan bawang. Aduk hingga bumbu tercampur rata dan menghasilkan saus kecap yang siap digunakan.

7. Masukkan ayam krispi yang sudah digoreng ke dalam tumisan bumbu. Aduk perlahan hingga bumbu kecap melapisi permukaan ayam secara merata.

8. Ayam krispi kecap siap disajikan. Nikmati bersama nasi hangat agar perpaduan rasa manis dan gurihnya semakin lengkap.

Dengan bahan yang sederhana, ayam krispi bisa diolah menjadi lauk dengan rasa yang berbeda lewat tambahan kecap manis dan tumisan bawang. Tekstur renyah dari baluran tepung roti juga memberikan sensasi yang lebih menarik saat dipadukan dengan bumbu kecap.

Resep dari @_vaniawijaya ini bisa menjadi pilihan saat ingin memasak ayam tanpa proses yang terlalu rumit. Rasanya yang manis dan gurih juga membuat menu ini cocok untuk disantap berulang kali sebagai lauk makan di rumah.