10 Daftar Kuliner Khas Kebumen yang Murah, Unik, dan Penuh Sejarah Mulai dari Soto hingga Rica-Rica Entog

Ilustrasi kuliner khas Kebumen (Instagram @baba_tongseng)
JawaPos.com - Kebumen tidak hanya terkenal dengan pantai dan destinasi alamnya, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini.
Beberapa di antaranya bahkan sudah eksis selama puluhan tahun dan menjadi bagian dari sejarah masyarakat setempat.
Jika sedang berkunjung ke Kebumen, berikut rekomendasi kuliner legendaris yang layak dicicipi seperti dilansir dari TikTok @semlidut dan Instagram @myleavilla.
1. Sate Ambal Hj. Tino — Ikon Kuliner Khas Kebumen
Berbeda dengan sate pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang, Sate Ambal memiliki ciri khas berupa saus berbahan dasar tempe.
Daging ayam yang digunakan terlebih dahulu diungkep selama 2 hingga 3 jam sehingga bumbunya meresap sempurna.
Setelah ada pesanan, sate baru dibakar sehingga cita rasanya tetap segar dan lezat. Seporsi sate ini dibanderol sekitar Rp30.000.
2. Rica-Rica Entog Mba Sumi — Resep Turun-Temurun Sejak 1970-an
Bagi pencinta makanan pedas, Rica-Rica Mba Sumi menjadi destinasi yang wajib dikunjungi. Rumah makan yang telah berdiri sejak era 1970-an ini terkenal dengan olahan entog berbumbu kaya rempah.
Proses memasaknya unik karena dibungkus daun pisang lalu dikukus kembali agar lebih awet dan aromanya semakin menggugah selera. Selain entog, tersedia pula ayam kampung dan berbagai lauk lainnya dengan sistem prasmanan.
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