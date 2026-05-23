Dimas Choirul
Minggu, 24 Mei 2026 | 00.58 WIB

Momen Prabowo Turun ke Tambak: Sekali Tarik, Ribuan Udang Menepi

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di kawasan tambak modern Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5). (Bakom RI)

JawaPos.com — Momen seru terlihat saat Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di kawasan tambak modern Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Desa Tegalretno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5). 

Saat tiba di lokasi tambak, Prabowo menyempatkan berbincang dengan para nelayan tambak mengenai budidaya udang yang tengah dikembangkan di kawasan tersebut. 

Suasana seketika hangat ketika para penambak memperlihatkan proses panen di hadapan Presiden.

Seorang penambak kemudian melempar jaring ke tambak untuk mengambil udang. Tangkapan pun mulai terlihat dan Prabowo bertepuk tangan menyambut proses panen tersebut.

Tidak lama, sejumlah penambak mulai menarik jaring tambak berisi hasil panen udang tersebut. 

Prabowo tampak ikut membantu menarik jaring bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta para penambak.

Dengan penuh semangat, Kepala Negara itu menarik jaring hingga udang panen berhasil diangkat ke permukaan. Ia tampak antusias melihat udang-udang berukuran besar dengan volume melimpah. Prabowo lalu mengangkat hasil panen udang bersama para penambak.

Di depan para penambak, Prabowo menegaskan pemerintahannya akan melanjutkan pembangunan produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan negara, sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. 

Saat ini, proyek serupa dengan skala lebih besar tengah direncanakan di Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein dan untuk rakyat kita, juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Saya kira nanti dalam bulan-bulan yang mendatang kita akan mempercepat proses pembangunan yang produktif,” kata Prabowo.

