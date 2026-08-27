Benteng Van Der Wijck Jadi Pusat Budaya dan Pariwisata Kebumen

JawaPos.com - Benteng Van Der Wijck di Gombong, Kabupaten Kebumen, dikembangkan menjadi destinasi wisata sebagai pusat kegiatan budaya dan pendidikan.

Kondisi bangunan Benteng Van Der Wijck peninggalan kolonial Belanda tersebut masih sangat kokoh dan memiliki nilai sejarah yang tinggi.

”Luar biasa Benteng Van Der Wijck ini. Dari sisi struktur bangunan, benteng ini masih kokoh sekali. Tinggal kita sedikit merevitalisasi semua nilai dan fungsinya,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoro saat membuka Kebumen Travel Mart (KTM) 2026 dan Gombong Culture Festival di Benteng Van Der Wijck, Gombong, Kebumen, Kamis (27/8).

Ferry mengaku terkesan setelah melihat langsung.

Ferry berencana mengajak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk datang langsung ke Benteng Van Der Wijck.

Dia berharap benteng tersebut dapat dikembangkan sebagai pusat kegiatan budaya, pariwisata, dan pendidikan.

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Menurut Ferry, pengembangan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Kebumen.

Meningkatnya kunjungan wisatawan dari dalam maupun luar negeri diyakini dapat menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).