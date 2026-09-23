Anti Gagal! Resep Tahu Walik Aci Gurih dan Crispy untuk Camilan di Rumah

Resep Tahu Walik Aci yang Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ika Mardatillah )

JawaPos.com – Tahu walik aci menjadi salah satu camilan yang cocok disantap kapan saja. Perpaduan kulit tahu yang renyah dengan adonan aci yang kenyal dan gurih membuat jajanan ini digemari banyak orang.

Tekstur crispy menjadi salah satu kunci kenikmatan tahu walik. Dengan teknik pengolahan yang tepat, camilan ini bisa tetap terasa renyah di bagian luar sekaligus lembut dan kenyal pada bagian dalam.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, membuat tahu walik aci sendiri di rumah ternyata cukup praktis. Bahan-bahannya juga mudah ditemukan sehingga cocok dijadikan ide camilan untuk keluarga.

Berikut bahan dan langkah membuat tahu walik aci crispy yang gurih dan menggugah selera.

Bahan Tahu Walik Aci 200 gram tepung tapioka

10 buah tahu kulit

5 sendok makan tepung terigu

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang

1 sendok teh lada bubuk

1 sendok teh garam

Penyedap rasa secukupnya