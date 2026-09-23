Sarapan Khas Bukittinggi, Nikmati Pisang Santan yang Dipanggang Hingga Terkaramelisasi 

JawaPos.com-Kota Bukittinggi dikenal sebagai salah satu tempat wisata populer di wilayah Sumatera Barat.

Berada di kawasan dataran tinggi Minangkabau, Bukittinggi memiliki sejumlah ikon wisata yang sudah begitu melekat, mulai dari Jam Gadang sampai Ngarai Sianok.

Selain menawarkan berbagai destinasi wisata, Bukittinggi juga memiliki kekayaan kuliner khas Minang yang menarik untuk dicicipi. Salah satu yang sudah terkenal adalah nasi kapau.

Melansir informasi dari kanal YouTube @tanboykun, menikmati sarapan di kota Bukittinggi terasa semakin berkesan dengan suasana kota yang sejuk.

Jika anda sedang berada di Kota Bukittinggi dan ingin mencicipi kuliner lokal lainnya yang tidak kalah menarik, sejumlah hidangan berikut bisa menjadi pilihan anda untuk mengawali hari di tanah Minang.

Pical Niwar

Lontong pical merupakan salah satu menu sarapan khas Bukittinggi. Salah satu yang menjual lontong pical adalah warung Lontong Pical Niwar. Dalam satu porsi, lontong pical terdiri dari lontong nasi, mie kuning, sayur, kerupuk merah, dan siraman bumbu kacang. Seporsi lontong pical dibanderol dengan harga Rp 8.000, sebagai pelengkap, anda dapat menambahkan gorengan seperti bakwan atau telur. Selain itu, di sini juga tersedia lontong gulai, soto ayam kriuk, dan bubur kampiun. Pical niwar ini berada di kawasan UIN M. Djamil Djambek, Jl. Gurun Aua, Kota Bukittinggi.

Nasi Bungkus Daun GM

Nasi bungkus daun menjadi salah satu kuliner yang sayang untuk dilewatkan saat berkunjung ke Bukittinggi. Nasi bungkus daun GM beralamat di Jl. N.J.Dt.Mangkuto Ameh No.84-99, Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan. Tempat ini menawarkan beragam pilihan lauk mulai dari dendeng lambok, sapek super, baluik goreng, telor itik, sampai ayam goreng. Nasi bungkusnya memiliki bentuk kotak yang unik, cara ini dilakukan dengan di press. Nasi kotak juga dilengkapi dengan sambal dan jengkol yang terletak di bagian bawah nasi.

Pisang Santan Balaba