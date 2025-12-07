18 Oleh-Oleh Khas Bojonegoro yang Sayang Dilewatkan Saat Berkunjung, Sering Diburu untuk Keluarga dan Kerabat

Ilustrasi oleh-oleh khas Bojonegoro (Instagram @ferry_susia) JawaPos.com - Bojonegoro tidak hanya dikenal dengan wisata alam dan budaya lokalnya, tetapi juga memiliki beragam kuliner khas yang cocok dijadikan buah tangan.

Mulai dari makanan tradisional, camilan gurih, hingga jajanan pasar, semuanya menawarkan cita rasa khas yang sulit ditemukan di daerah lain.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Bojonegoro yang layak masuk daftar belanja wisatawan.

1. Kue Ledre

Kue Ledre menjadi salah satu oleh-oleh paling identik dari Bojonegoro. Camilan berbentuk gulungan tipis ini dibuat dari pisang raja yang dipadukan dengan tepung dan gula sehingga menghasilkan rasa manis serta aroma khas.

Teksturnya renyah dan ringan sehingga cocok dijadikan buah tangan untuk keluarga di rumah.

2. Sego Buwuhan

Sego Buwuhan merupakan sajian tradisional yang biasanya hadir dalam berbagai acara adat dan syukuran masyarakat Bojonegoro.