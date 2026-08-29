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Ardini Pramitha
Minggu, 30 Agustus 2026 | 05.13 WIB

Bos Restoran Korea Bantah Lecehkan 2 Pegawainya, Klaim Punya Bukti Penting 

Kuasa Hukum SSY, Ben Hadjon saat konferensi pers di Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com) - Image

Kuasa Hukum SSY, Ben Hadjon saat konferensi pers di Surabaya. (Ardini Pramitha/JawaPos.com)

JawaPos.com - Bos restoran Korea di Jalan Jalan HR Muhammad, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya berinisial SSY membantah telah melakukan kekerasan seksual seperti yang telah dilaporkan dua pegawainya.

Pernyataan itu disampaikan melalui kuasa hukum SSY, Ben Hadjon saat konferensi pers di Surabaya, Sabtu (29/8). 

Ben Hadjon mengklaim kliennya memiliki bukti otentik yang bisa membantah tunduhan tersebut. Salah satunya, adalah bukti screenshot percakapan dengan salah satu pelapor.

“Bukti yang sudah kami cetak ini, terdapat sapaan sayang muncul beberapa kali. Kenapa sampai relasi itu melahirkan sapaan sayang ini beberapa kali,” tuturnya.

Menurutnya, dari bukti ini penyidik akan menilai kualitas percakapan tersebut. Serta menjadi bahan pemeriksaan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilaporkan oleh para pelapor.

“Tentunya ini nanti digunakan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” ucap Ben Hadjon.

Pihaknya juga menyertakan bukti rekaman CCTV, yang menampilkan momen romantis antara terlapor dengan pelapor.

“Ada rekaman CCTV, berkaitan dengan posisi klien kami. Baik bukti rekaman CCTV dengan apa yang tercantum dalam print out ini, kami kira punya korelasi yang sangat erat,” bebernya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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