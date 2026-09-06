Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Kwetiau Goreng yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Kwetiau Goreng yang Enak dan Cocok Disajikan Saat Imlek./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu menu yang mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Tekstur kwetiau yang lembut berpadu dengan bumbu gurih, manis, dan aroma khas dari proses memasak membuat hidangan ini sulit ditolak.
Tidak perlu selalu membelinya di restoran atau warung makan. Kwetiau goreng dengan cita rasa lezat dan aroma menggoda juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana.
Salah satu kunci untuk mendapatkan kwetiau goreng yang harum adalah proses memasaknya menggunakan api besar. Teknik tersebut membantu menghasilkan aroma khas sekaligus membuat bumbu lebih merata pada kwetiau.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng yang dapat dicoba untuk menu makan di rumah.
Siapkan bahan. Cincang bawang putih, kemudian iris bawang merah. Potong daun bawang secara miring, iris kucai dalam ukuran agak besar, dan potong lapchiong secara miring. Sisihkan seluruh bahan.
Tumis bawang. Panaskan wajan dan tambahkan sedikit minyak. Tumis bawang putih hingga harum dan mengeluarkan aroma yang sedap.
Masukkan kwetiau. Tambahkan kwetiau basah dan irisan bawang merah. Masak menggunakan api besar sambil diaduk hingga kwetiau berubah warna dan sebagian permukaannya tampak kecokelatan.
Tambahkan isian. Masukkan udang, daun bawang, lapchiong ayam, serta telur bebek. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masak sebentar dengan api besar.
Masukkan bumbu. Tuangkan kecap Maggi, saus tiram, kaldu bubuk, kecap manis, dan sambal terasi atau saus sambal. Aduk kembali hingga bumbu menyelimuti seluruh kwetiau.
Tambahkan sayuran. Masukkan kucai dan taoge. Aduk hingga rata dan masak sampai sayuran matang serta bumbu meresap dengan baik.
Angkat kwetiau. Setelah matang dan rasanya sudah sesuai selera, matikan kompor. Pindahkan kwetiau goreng ke piring atau wadah saji.
Tambahkan pelengkap. Sajikan bersama irisan timun untuk memberikan sensasi segar sebagai pendamping.
Kwetiau goreng rumahan pun siap disantap selagi hangat. Perpaduan kwetiau yang lembut, udang, telur, lapchiong, sayuran, serta bumbu gurih-manis membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.
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Jawa Pos
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