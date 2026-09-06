Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 6 September 2026 | 22.01 WIB

Tak Perlu Beli di Restoran, Ini Resep Kwetiau Goreng yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Kwetiau Goreng yang Enak dan Cocok Disajikan Saat Imlek./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan - Image

Resep Kwetiau Goreng yang Enak dan Cocok Disajikan Saat Imlek./Tangkap Layar YouTube Devina Hermawan

JawaPos.com – Kwetiau goreng menjadi salah satu menu yang mudah ditemukan dan digemari berbagai kalangan. Tekstur kwetiau yang lembut berpadu dengan bumbu gurih, manis, dan aroma khas dari proses memasak membuat hidangan ini sulit ditolak.

Tidak perlu selalu membelinya di restoran atau warung makan. Kwetiau goreng dengan cita rasa lezat dan aroma menggoda juga bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang relatif sederhana.

Salah satu kunci untuk mendapatkan kwetiau goreng yang harum adalah proses memasaknya menggunakan api besar. Teknik tersebut membantu menghasilkan aroma khas sekaligus membuat bumbu lebih merata pada kwetiau.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep kwetiau goreng yang dapat dicoba untuk menu makan di rumah.

Bahan-bahan

  • 450 gram kwetiau basah
  • 125 gram udang kupas beku
  • 1 buah lapchiong ayam
  • 2 butir telur bebek
  • 6 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 1 sendok makan sambal terasi atau saus sambal
  • 1 sendok makan saus tiram
  • 1 sendok teh kecap Maggi
  • ½ sendok makan kaldu bubuk
  • 1½ sendok makan kecap manis
  • 30 gram kucai
  • 90 gram taoge
  • 2 batang daun bawang
  • 2 sendok makan minyak
  • MSG secukupnya, jika suka

Pelengkap

  • Timun secukupnya

Cara Membuat Kwetiau Goreng

  1. Siapkan bahan. Cincang bawang putih, kemudian iris bawang merah. Potong daun bawang secara miring, iris kucai dalam ukuran agak besar, dan potong lapchiong secara miring. Sisihkan seluruh bahan.

  • Tumis bawang. Panaskan wajan dan tambahkan sedikit minyak. Tumis bawang putih hingga harum dan mengeluarkan aroma yang sedap.

  • Masukkan kwetiau. Tambahkan kwetiau basah dan irisan bawang merah. Masak menggunakan api besar sambil diaduk hingga kwetiau berubah warna dan sebagian permukaannya tampak kecokelatan.

  • Tambahkan isian. Masukkan udang, daun bawang, lapchiong ayam, serta telur bebek. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masak sebentar dengan api besar.

  • Masukkan bumbu. Tuangkan kecap Maggi, saus tiram, kaldu bubuk, kecap manis, dan sambal terasi atau saus sambal. Aduk kembali hingga bumbu menyelimuti seluruh kwetiau.

  • Tambahkan sayuran. Masukkan kucai dan taoge. Aduk hingga rata dan masak sampai sayuran matang serta bumbu meresap dengan baik.

  • Angkat kwetiau. Setelah matang dan rasanya sudah sesuai selera, matikan kompor. Pindahkan kwetiau goreng ke piring atau wadah saji.

  • Tambahkan pelengkap. Sajikan bersama irisan timun untuk memberikan sensasi segar sebagai pendamping.

    • Kwetiau goreng rumahan pun siap disantap selagi hangat. Perpaduan kwetiau yang lembut, udang, telur, lapchiong, sayuran, serta bumbu gurih-manis membuat hidangan ini cocok menjadi pilihan menu makan bersama keluarga.

    Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Resep Soto Ayam Lamongan Rumahan, Kuah Gurih dengan Taburan Koya - Image
    Kuliner

    Resep Soto Ayam Lamongan Rumahan, Kuah Gurih dengan Taburan Koya

    Minggu, 6 September 2026 | 21.51 WIB

    Resep Yakiniku Tofu Gurih dan Praktis, Menu Sederhana yang Bikin Nafsu Makan Naik - Image
    Kuliner

    Resep Yakiniku Tofu Gurih dan Praktis, Menu Sederhana yang Bikin Nafsu Makan Naik

    Minggu, 6 September 2026 | 05.18 WIB

    Pedas Manis Menggoda! Intip Resep Ayam Bakar Bumbu Merah untuk Makan Bareng Keluarga - Image
    Kuliner

    Pedas Manis Menggoda! Intip Resep Ayam Bakar Bumbu Merah untuk Makan Bareng Keluarga

    Minggu, 6 September 2026 | 05.08 WIB

    Terpopuler

    Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda - Image
    1

    Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda

    2

    Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

    3

    Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang

    4

    Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin

    5

    Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung

    6

    Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

    7

    Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!

    8

    Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin

    9

    Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!

    10

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com
    ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore