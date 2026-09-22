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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 05.47 WIB

Bikin Sendiri di Rumah, Ini Resep Bandeng Presto yang Gurih dan Empuk

Resep Bandeng Presto Tanpa Duri yang Enak - Image

Resep Bandeng Presto Tanpa Duri yang Enak

JawaPos.com – Bandeng presto merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang cukup populer. Olahan ikan ini digemari karena dagingnya terasa gurih dan lembut, sementara durinya menjadi lunak setelah melalui proses pemasakan dengan tekanan tinggi.

Teknik presto membuat ikan bandeng dapat disantap dengan lebih nyaman karena duri-durinya menjadi jauh lebih lunak. Hidangan ini juga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi yang ingin mencoba mengolahnya sendiri di rumah, bandeng presto dapat dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Resep ini dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.

Proses pembuatannya dimulai dengan membersihkan ikan, membumbuinya, kemudian memasaknya menggunakan panci presto. Setelah matang, ikan bisa digoreng sebentar agar bagian luarnya semakin nikmat.

Bahan-bahan

  • 500 gram ikan bandeng

  • 7 siung bawang merah

  • 5 siung bawang putih

  • 2 butir kemiri

  • ½ sendok teh ketumbar

  • 1 ruas kunyit

  • 1 ruas jahe

  • 1 ruas lengkuas

    • Bahan Pelengkap

    • Daun jeruk

  • Daun salam

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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