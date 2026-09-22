Bikin Ketagihan, Ini Resep Bandeng Bumbu Bali yang Kaya Rasa

JawaPos.com - Bandeng bumbu Bali bisa menjadi pilihan menu rumahan bagi pencinta masakan bercita rasa kuat. Perpaduan bumbu rempah, cabai, dan berbagai penyedap membuat hidangan ini memiliki rasa gurih, pedas, harum, serta kaya rasa.
Tak hanya cocok disantap sebagai menu makan sehari-hari, bandeng bumbu Bali juga dapat dihidangkan ketika berkumpul bersama keluarga atau saat ada acara tertentu. Ikan bandeng yang digoreng terlebih dahulu kemudian dimasak kembali bersama bumbu membuat rasanya semakin nikmat.
Jika tertarik membuatnya sendiri di rumah, resep bandeng bumbu Bali berikut bisa menjadi pilihan. Resep ini dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel.
1 ekor bandeng segar, sekitar 800 gram
500 ml air
25 gram cabai rawit merah
5 lembar daun jeruk purut
1 sendok teh asam jawa
2 sendok teh garam
1 sendok teh terasi udang
1 sendok teh gula pasir
2 sendok teh kaldu jamur
100 gram bawang merah
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