Tak Perlu ke Warung, Begini Resep Bandeng Bumbu Bali yang Kaya Rempah

JawaPos.com – Bosan dengan olahan bandeng yang itu-itu saja? Bandeng bumbu Bali bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan menu rumahan dengan rasa yang lebih kaya.

Hidangan ini memadukan bandeng goreng dengan bumbu bercita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Aroma daun jeruk serta perpaduan bumbu halus membuat masakan semakin menggugah selera.

Bandeng bumbu Bali juga cocok disajikan untuk makan sehari-hari maupun sebagai salah satu menu ketika keluarga berkumpul. Disantap bersama nasi hangat, rasa pedas dan gurihnya dijamin membuat selera makan meningkat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bandeng bumbu Bali yang dapat dicoba di rumah.