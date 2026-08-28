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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.25 WIB

Tak Perlu ke Warung, Begini Resep Bandeng Bumbu Bali yang Kaya Rempah

Resep Bandeng Bumbu Bali yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Bandeng Bumbu Bali yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bosan dengan olahan bandeng yang itu-itu saja? Bandeng bumbu Bali bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan menu rumahan dengan rasa yang lebih kaya.

Hidangan ini memadukan bandeng goreng dengan bumbu bercita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Aroma daun jeruk serta perpaduan bumbu halus membuat masakan semakin menggugah selera.

Bandeng bumbu Bali juga cocok disajikan untuk makan sehari-hari maupun sebagai salah satu menu ketika keluarga berkumpul. Disantap bersama nasi hangat, rasa pedas dan gurihnya dijamin membuat selera makan meningkat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bandeng bumbu Bali yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan

  • 1 ekor bandeng segar, sekitar 800 gram
  • 500 ml air
  • 25 gram cabai rawit merah
  • 5 lembar daun jeruk purut
  • 1 sdt asam Jawa
  • 2 sdt garam
  • 1 sdt terasi udang
  • 1 sdt gula pasir
  • 2 sdt kaldu jamur
  • Minyak secukupnya untuk menggoreng dan menumis
  • Sedikit tepung terigu untuk membantu mengurangi letupan saat menggoreng ikan

Bumbu yang Dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 50 gram bawang putih
  • 15 gram jahe
  • 4 butir kemiri sangrai
  • 100 gram cabai merah besar
  • Air secukupnya untuk membantu proses menghaluskan bumbu

Cara Membuat

  • Bersihkan bandeng, kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera. Cuci kembali hingga bersih dan tiriskan.
  • Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan sedikit tepung terigu ke dalam minyak untuk membantu mengurangi letupan ketika bandeng digoreng.
  • Masukkan potongan bandeng dan goreng hingga matang serta bagian luarnya cukup kecokelatan.
  • Setelah matang, angkat bandeng lalu tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu.
  • Untuk membuat bumbu, masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri sangrai, cabai merah besar, dan sedikit air ke dalam chopper atau blender.
  • Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu yang lembut.
  • Panaskan sedikit minyak di wajan lain, kemudian tumis bumbu halus.
  • Aduk dan masak sampai bumbu mulai matang serta aromanya harum.
  • Tambahkan garam, terasi udang, gula pasir, daun jeruk purut, asam Jawa, dan kaldu jamur.
  • Aduk kembali hingga semua bumbu tercampur rata dan matang.
  • Tuangkan 500 ml air ke dalam tumisan bumbu.
  • Masukkan cabai rawit merah dalam kondisi utuh. Aduk perlahan dan biarkan bumbu kembali mendidih.
  • Setelah kuah bumbu mulai menyatu, masukkan bandeng goreng.
  • Aduk dengan hati-hati agar ikan tidak hancur dan seluruh permukaan bandeng terkena bumbu.
  • Masak beberapa saat hingga bumbu meresap ke dalam ikan.
  • Setelah bumbu terasa matang dan meresap, matikan api.
  • Pindahkan bandeng bumbu Bali ke piring atau wadah saji.

Bandeng bumbu Bali siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan bumbu yang pekat, aroma rempah, rasa gurih, serta sensasi pedas dari cabai membuat hidangan ini cocok bagi pencinta lauk bercita rasa kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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