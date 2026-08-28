Tak Perlu ke Warung, Begini Resep Bandeng Bumbu Bali yang Kaya Rempah

Resep Bandeng Bumbu Bali yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah
JawaPos.com – Bosan dengan olahan bandeng yang itu-itu saja? Bandeng bumbu Bali bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan menu rumahan dengan rasa yang lebih kaya.
Hidangan ini memadukan bandeng goreng dengan bumbu bercita rasa gurih, pedas, dan kaya rempah. Aroma daun jeruk serta perpaduan bumbu halus membuat masakan semakin menggugah selera.
Bandeng bumbu Bali juga cocok disajikan untuk makan sehari-hari maupun sebagai salah satu menu ketika keluarga berkumpul. Disantap bersama nasi hangat, rasa pedas dan gurihnya dijamin membuat selera makan meningkat.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bandeng bumbu Bali yang dapat dicoba di rumah.
Bandeng bumbu Bali siap dinikmati bersama nasi putih hangat. Perpaduan bumbu yang pekat, aroma rempah, rasa gurih, serta sensasi pedas dari cabai membuat hidangan ini cocok bagi pencinta lauk bercita rasa kuat.
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Jawa Pos
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