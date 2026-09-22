Cocok untuk Pemula, Ini Resep Banana Cake Empuk dan Harum

Resep Banana Cake Anti Gagal./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan
JawaPos.com - Banana cake bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai. Perpaduan rasa manis dari pisang matang dengan aroma butter membuat kue ini terasa harum dan menggugah selera.
Teksturnya yang lembut juga membuat banana cake cocok disantap bersama secangkir kopi atau teh hangat. Menariknya, bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan sehingga resep ini dapat dicoba di rumah, termasuk oleh pemula.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep banana cake lembut dan wangi yang dapat dibuat menggunakan loyang berukuran 26 x 10 cm.
3 butir telur
100 gram gula pasir
230 gram pisang ambon lumut yang sudah sangat matang
70 gram butter tawar
70 gram butter asin
110 gram tepung terigu protein sedang
½ sendok teh garam
20 gram susu bubuk
1 sendok teh baking powder
Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 170 derajat Celsius.
Lelehkan butter tawar dan butter asin. Jika menggunakan microwave, panaskan sekitar 30 detik, kemudian aduk sampai tercampur rata.
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