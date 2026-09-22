Cocok untuk Pemula, Ini Resep Banana Cake Empuk dan Harum

JawaPos.com - Banana cake bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai. Perpaduan rasa manis dari pisang matang dengan aroma butter membuat kue ini terasa harum dan menggugah selera.

Teksturnya yang lembut juga membuat banana cake cocok disantap bersama secangkir kopi atau teh hangat. Menariknya, bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan sehingga resep ini dapat dicoba di rumah, termasuk oleh pemula.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep banana cake lembut dan wangi yang dapat dibuat menggunakan loyang berukuran 26 x 10 cm.

Bahan-bahan 3 butir telur

100 gram gula pasir

230 gram pisang ambon lumut yang sudah sangat matang

70 gram butter tawar

70 gram butter asin

110 gram tepung terigu protein sedang

½ sendok teh garam

20 gram susu bubuk

1 sendok teh baking powder

Cara membuat Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 170 derajat Celsius.