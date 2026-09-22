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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 03.51 WIB

Cocok untuk Pemula, Ini Resep Banana Cake Empuk dan Harum

Resep Banana Cake Anti Gagal./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan - Image

Resep Banana Cake Anti Gagal./Tangkap Layar Youtube Devina Hermawan

JawaPos.com - Banana cake bisa menjadi pilihan camilan sederhana untuk menemani waktu santai. Perpaduan rasa manis dari pisang matang dengan aroma butter membuat kue ini terasa harum dan menggugah selera.

Teksturnya yang lembut juga membuat banana cake cocok disantap bersama secangkir kopi atau teh hangat. Menariknya, bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan sehingga resep ini dapat dicoba di rumah, termasuk oleh pemula.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep banana cake lembut dan wangi yang dapat dibuat menggunakan loyang berukuran 26 x 10 cm.

Bahan-bahan

  • 3 butir telur

  • 100 gram gula pasir

  • 230 gram pisang ambon lumut yang sudah sangat matang

  • 70 gram butter tawar

  • 70 gram butter asin

  • 110 gram tepung terigu protein sedang

  • ½ sendok teh garam

  • 20 gram susu bubuk

  • 1 sendok teh baking powder

    • Cara membuat

    1. Panaskan oven terlebih dahulu pada suhu 170 derajat Celsius.

  • Lelehkan butter tawar dan butter asin. Jika menggunakan microwave, panaskan sekitar 30 detik, kemudian aduk sampai tercampur rata.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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