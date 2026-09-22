Cocok Jadi Stok Lauk, Ini Resep Sambal Cumi Balado Pedas yang Mudah Dibuat

Resep Sambal Cumi Balado yang Bikin Nagih
JawaPos.com - Sambal cumi balado bisa menjadi pilihan lauk bagi pencinta makanan pedas. Cita rasa gurih dari cumi asin berpadu dengan sambal balado yang pedas dan aromatik, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.
Tak hanya praktis untuk hidangan rumahan, sambal cumi balado juga berpotensi dijadikan produk makanan rumahan. Dengan pengemasan yang tepat, menu ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk usaha kuliner.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal cumi balado yang bisa dibuat dengan bahan sederhana dan langkah yang cukup mudah.
300 gram cumi asin
5 lembar daun jeruk
1 batang serai
2 lembar daun salam
5 siung bawang putih
10 siung bawang merah
50 ml minyak
2 buah terasi
30 cabai rawit
8 cabai merah besar
1 sdt garam
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