Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 23 September 2026 | 03.41 WIB

Cocok Jadi Stok Lauk, Ini Resep Sambal Cumi Balado Pedas yang Mudah Dibuat

Resep Sambal Cumi Balado yang Bikin Nagih - Image

Resep Sambal Cumi Balado yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Sambal cumi balado bisa menjadi pilihan lauk bagi pencinta makanan pedas. Cita rasa gurih dari cumi asin berpadu dengan sambal balado yang pedas dan aromatik, sehingga cocok disantap bersama nasi hangat.

Tak hanya praktis untuk hidangan rumahan, sambal cumi balado juga berpotensi dijadikan produk makanan rumahan. Dengan pengemasan yang tepat, menu ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk usaha kuliner.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal cumi balado yang bisa dibuat dengan bahan sederhana dan langkah yang cukup mudah.

Bahan-bahan

  • 300 gram cumi asin

  • 5 lembar daun jeruk

  • 1 batang serai

  • 2 lembar daun salam

  • 5 siung bawang putih

  • 10 siung bawang merah

  • 50 ml minyak

  • 2 buah terasi

  • 30 cabai rawit

  • 8 cabai merah besar

  • 1 sdt garam

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Lezat dan Praktis - Image
    Kuliner

    Tak Perlu Arang, Begini Cara Membuat Ikan Bakar Teflon yang Lezat dan Praktis

    Rabu, 23 September 2026 | 03.25 WIB

    Lembut dan Legit! Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat dengan Keju Lumer di Tengah - Image
    Kuliner

    Lembut dan Legit! Resep Bolu Kukus Ketan Cokelat dengan Keju Lumer di Tengah

    Rabu, 23 September 2026 | 03.14 WIB

    Tak Takut Lembek! Ini Rahasia Jamur Tiram Goreng Krispi yang Bikin Nagih - Image
    Kuliner

    Tak Takut Lembek! Ini Rahasia Jamur Tiram Goreng Krispi yang Bikin Nagih

    Rabu, 23 September 2026 | 03.02 WIB

    Terpopuler

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
    1

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

    2

    Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

    3

    Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

    4

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    5

    Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

    6

    Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

    7

    Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

    8

    Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

    9

    Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

    10

    Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore