8 Kereta Api Jakarta-Malioboro yang Paling Praktis untuk Liburan, Ada yang Cuma Sekitar 6 Jam

Ilustrasi wisata malam di Malioboro. (Traveloka)
JawaPos.com - Liburan ke Malioboro, Yogyakarta, dari Jakarta menjadi salah satu pilihan favorit wisatawan karena dapat ditempuh dengan kereta api secara nyaman tanpa harus berganti transportasi. Seluruh kereta dalam daftar ini berhenti di Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu) yang berlokasi sekitar 300 meter atau hanya lima menit berjalan kaki dari kawasan Malioboro.
Pilihan kereta pun beragam, mulai dari kelas ekonomi dengan tarif lebih terjangkau hingga kelas eksekutif dan luxury yang menawarkan perjalanan lebih cepat serta fasilitas premium. Beberapa layanan bahkan mampu menempuh rute Jakarta-Yogyakarta dalam waktu sekitar enam jam.
Bagi yang sedang merencanakan liburan ke Kota Gudeg, berikut delapan kereta api yang bisa menjadi pilihan.
KA Argo Dwipangga menjadi salah satu kereta favorit untuk perjalanan dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Tugu. Kereta ini menyediakan kelas Eksekutif dan Luxury dengan waktu tempuh sekitar enam jam, sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin tiba lebih cepat di Yogyakarta.
Argo Lawu merupakan layanan eksekutif unggulan yang melayani rute Jakarta-Yogyakarta. Selain kelas Eksekutif, beberapa perjalanan juga menyediakan layanan Panoramic yang menawarkan pengalaman menikmati pemandangan sepanjang perjalanan.
Taksaka menjadi salah satu kereta paling diminati karena memiliki pilihan keberangkatan pagi maupun malam. Kereta ini dikenal memiliki waktu tempuh yang singkat serta menawarkan fasilitas premium untuk perjalanan yang lebih nyaman.
Bagi yang ingin berangkat pada malam hari, KA Bima bisa menjadi pilihan. Meski tujuan akhirnya Surabaya Gubeng, kereta ini berhenti di Stasiun Tugu Yogyakarta dan menawarkan layanan kelas eksekutif dengan kenyamanan tinggi.
Berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada pagi hari, KA Fajar Utama Yogyakarta menyediakan pilihan kelas Eksekutif dan Ekonomi. Kereta ini menjadi alternatif bagi penumpang yang menginginkan lebih banyak pilihan kelas dengan harga yang kompetitif.
KA Senja Utama Yogyakarta melayani keberangkatan malam dari Stasiun Pasar Senen. Kereta campuran ini menjadi favorit banyak penumpang yang ingin menghemat waktu dengan melakukan perjalanan saat malam.
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