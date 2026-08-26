Tak Perlu Jajan, Ini Resep Ati Ampela Gongso yang Empuk dan Kaya Bumbu

Resep Ati Ampela Gongso yang Enak

JawaPos.com – Ati ampela dapat menjadi pilihan lauk yang menggugah selera apabila diolah dengan bumbu yang tepat. Teksturnya yang khas berpadu dengan rempah-rempah dapat menghasilkan hidangan sederhana tetapi kaya rasa.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ati ampela gongso. Masakan yang populer dalam kuliner Jawa ini memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas dengan aroma bumbu yang kuat.

Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Ati ampela terlebih dahulu direbus hingga empuk, kemudian dimasak bersama bumbu halus dan berbagai pelengkap hingga rasanya meresap.

Dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan langkah yang dapat diikuti untuk membuat ati ampela gongso di rumah.

Bahan-bahan 500 gram ati ampela

10 butir bawang merah

7 siung bawang putih

5 buah cabai merah

10 buah cabai rawit

3 butir kemiri

2 buah tomat

Cabai rawit utuh secukupnya

Gula merah secukupnya

Kecap manis secukupnya

Garam secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Air secukupnya

Minyak untuk menumis Cara Membuat Ati Ampela Gongso Rebus ati ampela terlebih dahulu. Cuci ati ampela sampai bersih, kemudian rebus menggunakan air hingga teksturnya empuk. Setelah matang, angkat dan tiriskan.

Potong ati ampela. Setelah cukup dingin, potong ati dan ampela menjadi bagian-bagian kecil sesuai selera.

Siapkan tomat. Iris tomat menjadi beberapa bagian dan sisihkan.

Buat bumbu halus. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya sesuai selera.

Tumis bumbu. Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian tumis sampai harum dan matang.

Masukkan ati ampela. Tambahkan potongan ati ampela ke dalam tumisan. Aduk hingga seluruh bagian tercampur dengan bumbu.

Tambahkan air dan bumbu pelengkap. Tuangkan air secukupnya, lalu masukkan gula merah, kecap manis, garam, dan penyedap rasa. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

Masukkan tomat dan cabai utuh. Tambahkan irisan tomat serta cabai rawit utuh. Aduk kembali dan masak hingga bumbu meresap.