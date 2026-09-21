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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 22 September 2026 | 03.45 WIB

Keluarga di Rumah Pasti Suka, Ini Resep Ayam Kecap Nyemek yang Rasanya Gurih dan Manis

Resep Ayam Kecap Nyemek yang Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel - Image

Resep Ayam Kecap Nyemek yang Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel

JawaPos.com – Ayam kecap memang selalu jadi menu andalan keluarga, salah satu variasi yang sedang digemari adalah ayam kecap nyemek.

Perlu diketahui bahwa hidangan ayam kecap ini memiliki kuah kental yang gurih dan manis yang bikin nasi di rumah makin cepat habis. Teksturnya yang tidak terlalu berkuah, namun juga tidak terlalu kering yang membuat sajian ini terasa lebih nikmat dan cocok untuk semua lidah.

Bagi kamu yang ingin membuat hidangan ayam kecap nyemek sendiri di rumah, kamu dapat mengikuti resep berikut yang dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan untuk membuat ayam kecap nyemek:

·       1 kg paha ayam

·       1 liter air

·       50 gram bawang putih

·       1 buah bawang bombay

·       7 sdm kecap

·       1,5 sdt garam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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