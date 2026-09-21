Keluarga di Rumah Pasti Suka, Ini Resep Ayam Kecap Nyemek yang Rasanya Gurih dan Manis

JawaPos.com – Ayam kecap memang selalu jadi menu andalan keluarga, salah satu variasi yang sedang digemari adalah ayam kecap nyemek.

Perlu diketahui bahwa hidangan ayam kecap ini memiliki kuah kental yang gurih dan manis yang bikin nasi di rumah makin cepat habis. Teksturnya yang tidak terlalu berkuah, namun juga tidak terlalu kering yang membuat sajian ini terasa lebih nikmat dan cocok untuk semua lidah.