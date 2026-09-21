Rujak Buah Makin Nikmat, Ini Resep Bumbu Sederhana yang Wajib Dicoba

Resep Bumbu Rujak Buah Ala Rumahan yang Enak dan Cocok Jadi Camilan. (Freepik.com)

JawaPos.com – Rujak buah menjadi salah satu pilihan camilan yang menyegarkan, terutama ketika disantap saat cuaca sedang panas. Potongan buah dengan rasa segar semakin nikmat ketika dipadukan dengan bumbu bercita rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit asam.

Tidak perlu selalu membeli rujak di luar. Bumbunya dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan proses pengolahan yang sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bumbu rujak buah rumahan yang praktis dan cocok disajikan bersama aneka buah favorit.

Bahan Bumbu Rujak 150 gram kacang tanah, goreng

6 buah cabai rawit merah

350 gram gula merah, sisir halus

4 sendok makan air asam jawa

50 ml air

1 sendok teh garam

1 sendok teh terasi udang yang sudah matang

2 sendok makan bawang putih goreng

Pilihan Buah Bengkuang, potong sesuai selera