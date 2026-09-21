Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 22 September 2026 | 02.49 WIB

Rujak Buah Makin Nikmat, Ini Resep Bumbu Sederhana yang Wajib Dicoba

Resep Bumbu Rujak Buah Ala Rumahan yang Enak dan Cocok Jadi Camilan. (Freepik.com)

JawaPos.com – Rujak buah menjadi salah satu pilihan camilan yang menyegarkan, terutama ketika disantap saat cuaca sedang panas. Potongan buah dengan rasa segar semakin nikmat ketika dipadukan dengan bumbu bercita rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit asam.

Tidak perlu selalu membeli rujak di luar. Bumbunya dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang mudah ditemukan dan proses pengolahan yang sederhana.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bumbu rujak buah rumahan yang praktis dan cocok disajikan bersama aneka buah favorit.

Bahan Bumbu Rujak

  • 150 gram kacang tanah, goreng

  • 6 buah cabai rawit merah

  • 350 gram gula merah, sisir halus

  • 4 sendok makan air asam jawa

  • 50 ml air

  • 1 sendok teh garam

  • 1 sendok teh terasi udang yang sudah matang

  • 2 sendok makan bawang putih goreng

    • Pilihan Buah

    • Bengkuang, potong sesuai selera

  • Belimbing, potong

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Bikin di Rumah, Ini Resep Ayam Goreng Mentega yang Praktis dan Lezat - Image
    Kuliner

    Bikin di Rumah, Ini Resep Ayam Goreng Mentega yang Praktis dan Lezat

    Selasa, 22 September 2026 | 02.38 WIB

    Garingnya Awet, Ini Resep Cireng Krispi dengan Isian Kopong yang Menggoda - Image
    Kuliner

    Garingnya Awet, Ini Resep Cireng Krispi dengan Isian Kopong yang Menggoda

    Senin, 21 September 2026 | 22.08 WIB

    Menu Keluarga Favorit, Ini Cara Membuat Sup Iga Sapi yang Lezat - Image
    Kuliner

    Menu Keluarga Favorit, Ini Cara Membuat Sup Iga Sapi yang Lezat

    Senin, 21 September 2026 | 21.35 WIB

    Terpopuler

    Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
    1

    Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

    2

    Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

    3

    Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

    4

    Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

    5

    Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

    6

    Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

    7

    Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

    8

    Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

    9

    Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

    10

    Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore