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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 21 September 2026 | 21.35 WIB

Menu Keluarga Favorit, Ini Cara Membuat Sup Iga Sapi yang Lezat

Resep Sup Iga Sapi yang Bikin Ketagihan. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Sup iga sapi merupakan salah satu hidangan yang cocok disantap bersama keluarga. Perpaduan daging iga yang lembut dengan kuah gurih dan aroma rempah membuat menu ini terasa semakin nikmat, terutama ketika disajikan hangat.

Membuat sup iga sendiri di rumah juga tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan teknik memasak yang tepat, iga sapi bisa menjadi empuk dan bumbu dapat meresap dengan baik sehingga cita rasanya tidak kalah dari hidangan restoran.

Kunci kelezatan menu ini terletak pada proses memasak iga serta penggunaan berbagai rempah.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sup iga sapi yang empuk, gurih, dan cocok menjadi hidangan keluarga.

Bahan-bahan

Untuk merebus iga:

  • 1,5 kg iga sapi

  • 1 sendok teh garam

  • 3 lembar daun salam

  • 1 liter air

  • 4 cm jahe

    • Bahan kuah:

    • 5 siung bawang putih

  • 5 siung bawang merah

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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