Resep Tahu Walik Keju Lumer, Crispy Isi Ayam dengan Saus Keju

JawaPos.com - Tahu walik biasanya identik dengan tahu goreng berisi adonan gurih yang renyah setelah dimasak. Namun, tahu walik kali ini dibuat lebih spesial dengan tambahan keju quick melt di dalamnya dan disajikan bersama saus keju yang creamy.

Dikutip dari Instagram @pattygurlz, resep tahu walik ini menggunakan ayam yang dihaluskan sebagai bahan utama isian. Ayam kemudian dicampur dengan tepung tapioka, putih telur, serta beberapa bumbu seperti kecap asin, saus tiram, minyak wijen, dan bubuk bawang putih.

Tidak hanya gurih dari adonan ayam, bagian tengah tahu walik juga diberi keju quick melt. Saat digoreng, keju tersebut akan menghasilkan tekstur lumer yang berpadu dengan isian ayam dan bagian luar tahu yang crispy.

Menariknya, resep ini juga dilengkapi saus keju sederhana yang bisa dibuat sendiri di rumah. Saus tersebut menggunakan susu UHT, keju bubuk, dan quick melt cheese, kemudian dikentalkan menggunakan larutan maizena.

Resep ini juga cocok dijadikan stok camilan. Setelah tahu walik dibuat dan digoreng hingga matang, sajian bisa dinikmati sebagai camilan di rumah dan semakin nikmat ketika dicocol ke saus keju.

Ada satu tips penting yang dibagikan @pattygurlz saat membuat adonan. Campuran ayam dan bahan lainnya perlu diaduk cepat dengan gerakan satu arah agar adonan lebih merekat. Selain itu, tahu walik digoreng menggunakan minyak panas dengan api kecil hingga sedang agar bagian dalam matang dan bagian luarnya tetap crispy.

Bahan

Bahan Tahu Walik:

200 gram ayam, haluskan

70 gram tepung tapioka

1 putih telur dingin

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Penyedap secukupnya

1 sdt kecap asin

1 sdt saus tiram

1 sdt minyak wijen

1/2 sdt bubuk bawang putih

50 ml air es

Keju quick melt secukupnya

Tahu pong secukupnya

Bahan Saus Keju:

150 ml susu UHT

2 sdm keju bubuk

2 lembar quick melt cheese

Larutan maizena secukupnya

Cara Pembuatan

1. Haluskan ayam, kemudian masukkan ke dalam wadah.

2. Tambahkan tepung tapioka, putih telur dingin, garam, lada, penyedap, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, bubuk bawang putih, dan air es.

3. Aduk adonan dengan cepat menggunakan gerakan satu arah hingga seluruh bahan tercampur dan adonan menjadi lebih merekat.

4. Siapkan tahu pong, kemudian belah dan balik bagian dalam tahu sehingga bagian luarnya berada di sisi dalam. Sisihkan.

5. Ambil adonan ayam secukupnya, lalu masukkan ke dalam tahu walik.

6. Tambahkan potongan keju quick melt di bagian tengah isian, kemudian tutup kembali dengan adonan ayam.

7. Panaskan minyak. Goreng tahu walik menggunakan minyak panas dengan api kecil hingga sedang.

8. Masak hingga tahu walik matang sempurna dan bagian luarnya berubah menjadi crispy. Angkat dan tiriskan.

9. Untuk membuat saus keju, panaskan susu UHT, kemudian masukkan keju bubuk dan quick melt cheese.

10. Aduk hingga keju meleleh dan tercampur dengan susu.

11. Tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga saus mencapai kekentalan yang diinginkan.

12. Sajikan tahu walik keju lumer bersama saus keju sebagai cocolan.

Tahu walik keju lumer ini bisa menjadi pilihan camilan yang lebih menarik karena memadukan beberapa tekstur sekaligus. Bagian luarnya crispy, isian ayam terasa gurih, sementara keju quick melt memberikan sensasi lumer saat tahu masih hangat.

Saus keju homemade juga membuat sajian ini semakin lengkap. Dengan bahan yang cukup sederhana dan bisa dibuat sekaligus dalam jumlah banyak, resep dari @pattygurlz ini cocok dicoba sebagai stok camilan di rumah.