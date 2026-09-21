Resep Tamago Tofu Don, Rice Bowl ala Restoran Jepang yang Bisa Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Ingin menikmati rice bowl ala restoran Jepang tanpa harus keluar rumah? Tamago Tofu Don bisa menjadi pilihan menu yang sederhana tetapi tetap terasa istimewa. Hidangan ini memadukan nasi Jepang yang pulen dengan telur, tofu, bawang bombay, dan kuah bercita rasa manis gurih.

Dikutip dari Instagram @rimaindria, kunci dari rice bowl ini salah satunya terletak pada penggunaan nasi Jepang. Beras Jepang dimasak dengan takaran air yang sesuai hingga menghasilkan nasi yang pulen dan lembut, sehingga cocok menjadi dasar untuk berbagai topping rice bowl.

Tamago Tofu Don juga memiliki topping yang cukup sederhana. Telur dan tofu menjadi bahan utama, sementara irisan bawang bombay memberikan aroma sekaligus rasa manis alami setelah dimasak bersama kuah.

Kuahnya dibuat dari campuran air, kecap asin, mirin halal, gula pasir, dan kaldu dashi atau kaldu jamur. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa gurih dan manis yang kemudian menyatu dengan telur serta tofu. Setelah disajikan di atas nasi, hidangan ini bisa dilengkapi daun bawang dan nori bubuk sebagai topping.

Dengan bahan yang tidak terlalu banyak, Tamago Tofu Don dapat menjadi alternatif menu rumahan ketika sedang ingin makan rice bowl dengan cita rasa Jepang. Cara membuatnya pun cukup sederhana sehingga bisa dicoba untuk menu makan siang maupun makan malam.

Bahan

Bahan Utama Nasi:

2 cup beras Jepang

2,5 cup air

Bahan Tamago Don:

2 butir telur

1 bungkus tofu

1/2 buah bawang bombay, iris tipis

Daun bawang secukupnya

Nori bubuk secukupnya untuk topping

Kuah Manis Gurih:

100 ml air

1 sdm kecap asin

1 sdm mirin halal

1 sdt gula pasir

1/2 sdt kaldu dashi atau kaldu jamur

Cara Pembuatan

1. Cuci beras Jepang, kemudian masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan 2,5 cup air dan masak hingga nasi matang serta pulen.

2. Siapkan tofu, kemudian potong sesuai selera. Iris tipis bawang bombay dan potong daun bawang.

3. Dalam wadah, campurkan air, kecap asin, mirin halal, gula pasir, dan kaldu dashi atau kaldu jamur. Aduk hingga tercampur rata.

4. Panaskan wajan, lalu masukkan irisan bawang bombay dan kuah yang sudah dibuat. Masak hingga bawang bombay mulai layu dan kuah meresap.

5. Masukkan potongan tofu ke dalam wajan. Aduk perlahan agar tofu tetap utuh dan terbalut kuah.

6. Kocok telur, kemudian tuangkan ke dalam wajan. Masak hingga telur matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan dan menyatu dengan tofu serta kuah.

7. Siapkan semangkuk nasi Jepang yang sudah matang dan pulen.

8. Tuangkan atau tata tamago tofu di atas nasi.

9. Tambahkan daun bawang dan taburkan nori bubuk sebagai topping.

10. Tamago Tofu Don siap disajikan selagi hangat.

Tamago Tofu Don bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin membuat rice bowl ala restoran Jepang dengan bahan yang relatif sederhana. Nasi Jepang yang pulen dipadukan dengan telur dan tofu yang lembut, kemudian dilengkapi kuah manis gurih sehingga setiap suapan terasa lebih lengkap.

Resep dari @rimaindria ini juga menunjukkan bahwa menu rice bowl tidak selalu membutuhkan banyak bahan atau topping. Cukup dengan nasi Jepang, telur, tofu, serta kuah berbumbu, kamu sudah bisa membuat semangkuk hidangan ala Jepang sendiri di rumah.