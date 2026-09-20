Kafe Vending Machine Bertema Jepang Hadir di Blok M, Sajikan Matcha Premium

Yoridori by JumpStart, kafe bernuansa Jepang dengan konsep vending machine di kawasan Blok M. (Instagram @yennymakanmulu)
JawaPos.com - Kawasan Blok M kembali menghadirkan tempat nongkrong dengan konsep yang berbeda. Sebuah kafe mengusung tema Jepang dengan vending machine sebagai bagian dari pengalaman pemesanan.
Tidak hanya menawarkan matcha premium, kafe ini juga menyediakan beragam pilihan sajian, mulai dari kopi, jus, hingga es krim yang dapat menjadi pilihan bagi pengunjung dengan selera berbeda.
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