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Berliana Rizqia Putri
Minggu, 20 September 2026 | 16.23 WIB

Kafe Vending Machine Bertema Jepang Hadir di Blok M, Sajikan Matcha Premium

Yoridori by JumpStart, kafe bernuansa Jepang dengan konsep vending machine di kawasan Blok M. (Instagram @yennymakanmulu) - Image

Yoridori by JumpStart, kafe bernuansa Jepang dengan konsep vending machine di kawasan Blok M. (Instagram @yennymakanmulu)

JawaPos.com - Kawasan Blok M kembali menghadirkan tempat nongkrong dengan konsep yang berbeda. Sebuah kafe mengusung tema Jepang dengan vending machine sebagai bagian dari pengalaman pemesanan.

Tidak hanya menawarkan matcha premium, kafe ini juga menyediakan beragam pilihan sajian, mulai dari kopi, jus, hingga es krim yang dapat menjadi pilihan bagi pengunjung dengan selera berbeda.

Desain Interior
 
 
Nuansa Jepang terasa dari tampilan kafe yang dibuat sederhana, tetapi tetap memiliki karakter khas. Elemen visual pada ruangannya memberikan kesan modern dan minimalis, sehingga suasana tempat terasa rapi dan nyaman untuk dijadikan tempat bersantai.
 
Konsep tersebut membuat pengalaman berkunjung tidak hanya berfokus pada menu. Suasana dan tampilan kafe juga menjadi bagian dari daya tarik yang dapat dinikmati pengunjung selama berada di tempat tersebut.
 
Area vending machine juga dilengkapi sejumlah sudut yang menarik untuk berfoto. Salah satunya dihiasi ilustrasi “Kocheng Oyen” karya kreator Evan Aditya yang menambah karakter pada area tersebut.
 
Pengalaman Menggunakan Vending Machine
 
Daya tarik utama tempat ini terletak pada cara minuman disajikan. Pengunjung tidak perlu menunggu barista menyiapkan pesanan karena proses pembuatannya dilakukan langsung oleh mesin.
 
 
Pengunjung cukup memilih minuman dan menekan tombol yang tersedia. Setelah itu, mesin akan memproses sajian hingga siap untuk dinikmati. Cara tersebut memberikan pengalaman berbeda karena pengunjung dapat melihat langsung proses pembuatan minuman melalui mesin.
 
Pilihan Menu
 
Yoridori by JumpStart menghadirkan empat vending machine dengan fungsi yang berbeda. Pengunjung dapat menemukan Matcha dan Coffee Machine serta Smoothies dan Ice Cream Bites Machine.
 
Selain mesin minuman, terdapat pula Mystery Gift Machine dan Gamification Machine. Mesin permainan tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mendapatkan merchandise eksklusif yang didatangkan langsung dari Jepang.
 
Untuk pilihan minuman, harga matcha dibanderol mulai dari Rp 25 000. Pengunjung juga dapat menyesuaikan tingkat kemanisan minuman sesuai selera melalui pilihan takaran gula yang tersedia.
 
 
Pilihan lainnya adalah smoothie yang dibanderol mulai dari Rp 25.000. Bahan smoothie diambil dalam kondisi beku, kemudian diproses menggunakan blender yang telah disediakan pada area mesin.
 
Sementara itu, Juicy Bites tersedia dengan harga Rp 35.000. Pengunjung dapat mengambil sajian dalam kondisi beku sebelum menikmatinya.
 
Tak hanya menawarkan minuman dan makanan, vending machine permainan juga menjadi pilihan hiburan bagi pengunjung. Melalui mesin tersebut, pengunjung berkesempatan memperoleh hadiah berupa gantungan kunci.
Editor: Bintang Pradewo
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