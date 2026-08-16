Resep Ayam Filet Saus Mentega, Lauk Praktis dengan Rasa Gurih dan Manis

JawaPos.com – Bingung menyiapkan lauk yang sederhana tetapi tetap menggugah selera? Ayam filet saus mentega bisa menjadi pilihan yang mudah dibuat di rumah.

Hidangan ini menggunakan potongan ayam tanpa tulang yang dimasak bersama bawang, kecap, saus tiram, dan margarin. Perpaduan bumbu tersebut menghasilkan cita rasa gurih, manis, dan sedikit asin yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain rasanya yang nikmat, proses membuat ayam filet saus mentega juga cukup sederhana. Bahan-bahannya mudah ditemukan dan waktu memasaknya relatif singkat.

Menu ini dapat disajikan sebagai lauk untuk makan siang atau makan malam. Potongannya yang praktis juga membuat ayam saus mentega cocok dijadikan bekal ke sekolah maupun kantor.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, berikut resep ayam filet saus mentega yang dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan.

Bahan Marinasi 350 gram paha ayam filet

½ buah jeruk nipis

2 sendok makan tepung maizena

½ sendok makan kaldu bubuk Bahan Saus dan Tumisan ½ buah bawang bombai

3 siung bawang putih

1 sendok makan minyak

1 sendok makan margarin

2 sendok makan kecap manis

1 sendok makan saus tiram

½ sendok teh kecap Maggi Pelengkap Nasi putih

Daun bawang

Jeruk limau

Biji wijen panggang Cara Membuat Ayam Filet Saus Mentega 1. Marinasi ayam Pertama, potong ayam filet sesuai kebutuhan. Masukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis, tepung maizena, dan kaldu bubuk.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu. Diamkan selama sekitar 10–15 menit agar bumbu lebih meresap.

2. Siapkan bumbu Sambil menunggu ayam, iris tipis atau sesuai selera bawang bombai. Kemudian cincang kasar bawang putih.

Setelah semua bumbu siap, sisihkan terlebih dahulu.