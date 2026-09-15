Roti Goreng Telur Asin yang Gurih dan Manis, Cocok untuk Teman Ngeteh

Resep Roti Goreng Telur Asin yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Roti tawar tak selalu harus disantap dengan selai atau dijadikan menu sarapan. Dengan sedikit kreativitas, roti tawar bisa diolah menjadi camilan yang lebih menarik, salah satunya roti goreng dengan isian telur asin.

Perpaduan rasa gurih dari kuning telur asin dengan sentuhan manis menghasilkan cita rasa yang cukup khas. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya menyimpan isian lembut dan creamy.

Roti goreng telur asin bisa menjadi pilihan untuk berbagai kesempatan. Sajian ini dapat dinikmati sebagai menu sarapan, pendamping minum teh atau kopi, maupun camilan untuk menemani waktu santai di rumah.

Bagi yang tertarik mencoba membuatnya sendiri, bahan-bahan yang diperlukan cukup sederhana dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat roti goreng telur asin yang dapat dipraktikkan di rumah.

Bahan Selai Telur Asin 100 gram margarin, lelehkan

30 gram tepung maizena

90 gram gula halus

70 gram susu bubuk

50 gram cream, susu, atau santan

3 butir kuning telur asin matang

Bahan Utama Roti tawar secukupnya