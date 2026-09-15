Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 15 September 2026 | 21.08 WIB

Roti Goreng Telur Asin yang Gurih dan Manis, Cocok untuk Teman Ngeteh

Resep Roti Goreng Telur Asin yang Enak dan Praktis. (YouTube Devina Hermawan)

JawaPos.com - Roti tawar tak selalu harus disantap dengan selai atau dijadikan menu sarapan. Dengan sedikit kreativitas, roti tawar bisa diolah menjadi camilan yang lebih menarik, salah satunya roti goreng dengan isian telur asin.

Perpaduan rasa gurih dari kuning telur asin dengan sentuhan manis menghasilkan cita rasa yang cukup khas. Bagian luarnya terasa renyah setelah digoreng, sementara bagian dalamnya menyimpan isian lembut dan creamy.

Roti goreng telur asin bisa menjadi pilihan untuk berbagai kesempatan. Sajian ini dapat dinikmati sebagai menu sarapan, pendamping minum teh atau kopi, maupun camilan untuk menemani waktu santai di rumah.

Bagi yang tertarik mencoba membuatnya sendiri, bahan-bahan yang diperlukan cukup sederhana dan proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep dan cara membuat roti goreng telur asin yang dapat dipraktikkan di rumah.

Bahan Selai Telur Asin

  • 100 gram margarin, lelehkan

  • 30 gram tepung maizena

  • 90 gram gula halus

  • 70 gram susu bubuk

  • 50 gram cream, susu, atau santan

  • 3 butir kuning telur asin matang

    • Bahan Utama

    • Roti tawar secukupnya

  • Minyak goreng secukupnya

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Resep Soto Ayam Lamongan yang Mudah Dibuat, Kuahnya Segar dan Harum - Image
    Kuliner

    Resep Soto Ayam Lamongan yang Mudah Dibuat, Kuahnya Segar dan Harum

    Selasa, 15 September 2026 | 22.08 WIB

    Resep Ayam Goreng Kipas yang Harum dan Lezat, Enak Disantap dengan Sambal Ijo - Image
    Kuliner

    Resep Ayam Goreng Kipas yang Harum dan Lezat, Enak Disantap dengan Sambal Ijo

    Selasa, 15 September 2026 | 21.58 WIB

    Resep Ati Ampela Bumbu Pedas Meresap, Lezat dan Mudah Dibuat Sendiri - Image
    Kuliner

    Resep Ati Ampela Bumbu Pedas Meresap, Lezat dan Mudah Dibuat Sendiri

    Selasa, 15 September 2026 | 21.44 WIB

    Terpopuler

    Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
    1

    Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

    2

    Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

    3

    Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

    4

    Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

    5

    Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

    6

    Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

    7

    Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

    8

    Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

    9

    Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

    10

    Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore