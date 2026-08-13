Humornya Bikin Nagih, 6 Zodiak Ini Konon Paling Seru Diajak Nongkrong

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menikmati humor. Ada yang menyukai lelucon sederhana, permainan kata, cerita absurd, hingga candaan spontan yang muncul dalam percakapan.

Dalam astrologi, karakter seseorang bahkan kerap dikaitkan dengan gaya humor yang mereka miliki. Beberapa zodiak disebut mempunyai pembawaan yang ceria, spontan, dan pandai membaca situasi sehingga mudah membuat orang lain tertawa.

Mereka biasanya menjadi sosok yang menyenangkan dalam sebuah pertemanan. Ketika suasana mulai kaku atau membosankan, selalu ada saja ucapan atau tingkah mereka yang berhasil mencairkannya.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut memiliki selera humor tinggi?

Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang dikenal memiliki karakter humoris. Apakah zodiak Anda termasuk?

1. Gemini Gemini dikenal mempunyai kemampuan komunikasi yang kuat. Mereka mudah menemukan bahan pembicaraan dan dapat mengembangkan sebuah topik menjadi percakapan yang menarik.

Kecerdasan serta respons cepat menjadi salah satu kekuatan Gemini ketika bercanda. Mereka mampu memberikan jawaban spontan yang terkadang justru menjadi bagian paling lucu dalam sebuah percakapan.

Gemini juga senang memainkan kata-kata. Topik yang awalnya terasa biasa saja dapat mereka ubah menjadi pembicaraan yang menghibur.

Karena kemampuan tersebut, Gemini sering menjadi salah satu orang yang membuat suasana pertemanan terasa lebih hidup.