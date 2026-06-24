Rekomendasi 3 Tempat Ngopi di Bogor dengan Suasana yang Sejuk, Wajib Dikunjungi

3 Tempat Ngopi di Bogor dengan Suasana Sejuk. (Instagram @humairacoffee.id)
JawaPos.com – Bogor memang tak pernah kehabisan tempat ngopi yang sejuk dan pemandangan alam yang indah serta menenangkan.
Berada di kawasan dataran tinggi membuat kota hujan ini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta kopi yang ingin melepas penat.
Berikut ini merupakan rekomendasi tiga tempat ngopi di Bogor dengan suasana sejuk yang cocok untuk jadi tempat nongkrong bareng teman maupun keluarga.
1. Warisan Kopi
Berlokasi di Jl. Gunung Batu, Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warisan Kopi merupakan tempat ngopi yang memadukan suasana alam dan nuansa tradisional.
Tempat ini dikelilingi oleh pepohonan hijau dengan udara yang sejuk, tak heran tempat ngopi ini menjadi destinasi favorit untuk ngopi santai, work from café, maupun berkumpul bersama dengan teman dan keluarga.
Dilansir dari akun Instagram @warisankopi.indonesia, tempat ini memiliki banyak menu minuman, seperti warisan kopi. Americano, warisan cendol, warisan matcha, dan menu minuman lainnya.
Terdapat juga menu makanan di Warisan Kopi, seperti roti abon, warisan sandwich, caramel puding, dan menu makanan lainnya.
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