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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 12 September 2026 | 22.08 WIB

Cocok untuk Lauk atau Jualan, Ini Cara Membuat Sambal Cumi Balado

Resep Sambal Cumi Balado yang Bikin Nagih - Image

Resep Sambal Cumi Balado yang Bikin Nagih

JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, sambal cumi balado bisa menjadi pilihan lauk yang sulit ditolak. Rasa gurih dari cumi asin berpadu dengan sambal balado yang pedas, harum, dan kaya rempah.

Tidak hanya nikmat disantap bersama nasi hangat, menu ini juga cukup menarik untuk dijadikan produk rumahan. Sambal cumi balado bisa dikemas dalam wadah praktis sehingga berpotensi menjadi salah satu ide jualan kuliner.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep sambal cumi balado dengan cita rasa pedas gurih yang cocok untuk sajian keluarga maupun ide usaha.

Bahan-bahan

  • 300 gram cumi asin
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai
  • 2 lembar daun salam
  • 5 siung bawang putih
  • 10 siung bawang merah
  • 50 ml minyak
  • 2 buah terasi
  • 30 cabai rawit
  • 8 cabai merah besar
  • 1 sendok teh garam
  • 2 sendok teh gula
  • 1 sendok teh penyedap
  • 1 buah jeruk limau

Cara Membuat Sambal Cumi Balado

  1. Siapkan cumi. Rendam cumi asin menggunakan air panas, kemudian tiriskan. Potong cumi sesuai ukuran yang diinginkan dan cuci sampai bersih.

  • Tumis cumi. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian masukkan cumi. Tutup wajan agar minyak tidak meletup saat cumi dimasak. Tumis sampai cumi berubah warna, lalu angkat dan tiriskan.

  • Buat bumbu halus. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan minyak ke dalam blender. Proses sampai teksturnya halus.

  • Cincang bumbu cabai. Masukkan cabai merah, cabai rawit, serta terasi ke dalam food processor. Cincang sampai seluruh bahan cukup halus.

  • Tumis bumbu. Gunakan kembali panci atau wajan yang sebelumnya dipakai memasak cumi. Tumis bumbu halus bersama serai, daun jeruk, dan daun salam hingga harum.

  • Masukkan cabai. Tambahkan bumbu cabai yang telah dicincang. Masak kembali menggunakan api sedang sampai bumbu matang dan aromanya semakin keluar.

  • Tambahkan penyedap. Masukkan garam, gula, dan penyedap. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata. Tambahkan perasan jeruk limau untuk memberikan aroma dan rasa segar.

  • Campurkan dengan cumi. Masukkan cumi yang telah ditumis sebelumnya ke dalam sambal, kemudian aduk hingga seluruh bagian cumi terbalut bumbu.

  • Kemas. Setelah matang, sambal cumi balado dapat dimasukkan ke dalam stoples yang telah disterilkan atau dikemas menggunakan plastik vacuum.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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