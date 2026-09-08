Cumi Kenyal Bumbu Pedas, Resep Cumi Dower Ini Dijamin Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com – Cumi pedas dower bisa menjadi pilihan tepat bagi pencinta hidangan bercita rasa pedas. Potongan cumi yang kenyal dimasak bersama bumbu cabai dalam jumlah melimpah sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan harum yang menggoda selera.

Hidangan ini juga cukup cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Disajikan bersama nasi putih yang masih hangat, rasa pedas dari bumbu cumi dijamin membuat nafsu makan semakin meningkat.

Selain rasanya yang menggugah selera, proses pembuatannya relatif sederhana. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan sehingga menu ini bisa menjadi inspirasi lauk rumahan saat ingin menyajikan makanan yang praktis tetapi tetap nikmat.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat cumi pedas dower yang bisa kamu praktikkan di rumah.