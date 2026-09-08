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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 21.36 WIB

Cumi Kenyal Bumbu Pedas, Resep Cumi Dower Ini Dijamin Bikin Nambah Nasi

Resep Cumi Pedas Dower yang Enak dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Cumi Pedas Dower yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Cumi pedas dower bisa menjadi pilihan tepat bagi pencinta hidangan bercita rasa pedas. Potongan cumi yang kenyal dimasak bersama bumbu cabai dalam jumlah melimpah sehingga menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan harum yang menggoda selera.

Hidangan ini juga cukup cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam. Disajikan bersama nasi putih yang masih hangat, rasa pedas dari bumbu cumi dijamin membuat nafsu makan semakin meningkat.

Selain rasanya yang menggugah selera, proses pembuatannya relatif sederhana. Bahan-bahannya pun mudah ditemukan sehingga menu ini bisa menjadi inspirasi lauk rumahan saat ingin menyajikan makanan yang praktis tetapi tetap nikmat.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat cumi pedas dower yang bisa kamu praktikkan di rumah.

Bahan-bahan

  • 150 gram cumi segar, sudah dibersihkan dan dibuang tintanya
  • 3 siung bawang merah
  • 2 siung bawang putih
  • 2 buah cabai merah
  • 20 buah cabai rawit
  • Daun bawang secukupnya
  • Sedikit terasi
  • Daun jeruk secukupnya
  • Garam secukupnya
  • Gula secukupnya
  • Penyedap rasa secukupnya
  • Minyak untuk menumis
  • Sedikit air

Cara Membuat Cumi Pedas Dower

  1. Bersihkan cumi hingga benar-benar bersih, kemudian buang bagian tintanya. Setelah itu, sisihkan.
  2. Untuk membuat bumbu, masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, terasi, dan garam ke dalam cobek.
  3. Ulek seluruh bahan hingga halus sesuai tingkat kehalusan yang diinginkan.
  4. Iris daun bawang dan siapkan daun jeruk untuk digunakan saat memasak.
  5. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Masukkan bumbu yang telah diulek, kemudian tumis hingga matang dan aromanya harum.
  6. Tambahkan daun bawang serta daun jeruk. Aduk bersama bumbu sampai tercampur dan mulai layu.
  7. Masukkan cumi yang telah dibersihkan. Aduk hingga bumbu melapisi seluruh bagian cumi.
  8. Tuangkan sedikit air, kemudian aduk kembali agar bumbu tercampur secara merata.
  9. Berikan gula dan penyedap rasa secukupnya. Cicipi dan sesuaikan rasa dengan selera.
  10. Masak sebentar sampai cumi matang dan bumbunya meresap. Jangan memasak terlalu lama agar cumi tetap empuk dan tidak alot.
  11. Setelah matang, matikan api dan pindahkan cumi pedas dower ke piring saji.
  12. Hidangkan selagi hangat bersama nasi putih.

Cumi pedas dower siap menjadi lauk andalan di meja makan. Sensasi cabai yang pedas berpadu dengan gurihnya bumbu dan tekstur cumi yang kenyal membuat hidangan ini cocok bagi siapa saja yang menyukai menu pedas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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