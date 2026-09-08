Pedas Gurihnya Bikin Nagih, Resep Orek Tempe Lombok Ijo Ini Mudah Dibuat

JawaPos.com - Orek tempe merupakan salah satu hidangan rumahan yang terkenal sederhana, hemat, sekaligus mudah dibuat. Dengan tambahan cabai hijau, sajian ini bisa memiliki cita rasa yang lebih kuat dan menggugah selera.

Orek tempe lombok ijo memadukan tekstur tempe yang gurih dengan aroma rempah serta sensasi pedas dari cabai hijau dan cabai rawit. Hidangan ini sangat cocok dijadikan lauk untuk makan sehari-hari.

Tak hanya disantap bersama nasi putih, orek tempe lombok ijo juga bisa menjadi pendamping nasi uduk maupun pilihan praktis untuk bekal ke kantor atau sekolah.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan dan cara membuat orek tempe lombok ijo yang dapat dicoba di rumah.

Bahan-bahan 3 papan atau sekitar 900 gram tempe segar

350 ml air

4 sendok makan udang rebon

1 batang serai

25 gram lengkuas

5 lembar daun salam

6 lembar daun jeruk purut

2 sendok makan kecap manis

2 sendok teh garam

2 sendok makan kaldu jamur

1 sendok makan gula pasir

Minyak goreng secukupnya Bumbu Iris 200 gram cabai hijau besar

25 gram cabai rawit merah

125 gram bawang merah

50 gram bawang putih Cara Membuat Potong tempe menjadi bentuk dadu atau kotak dengan ukuran sesuai selera.

Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Kemudian iris cabai hijau besar serta cabai rawit merah, lalu sisihkan seluruh bahan.

Panaskan minyak dalam wajan. Goreng potongan tempe sampai matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan. Setelah itu, angkat dan tiriskan.

Gunakan wajan lain atau bersihkan wajan sebelumnya, kemudian panaskan sedikit minyak. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum.

Masukkan serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk purut. Aduk dan tumis hingga aroma rempah keluar.

Tambahkan udang rebon, lalu aduk hingga tercampur rata dengan bumbu.

Tuangkan air ke dalam wajan. Masukkan garam, cabai rawit merah, kecap manis, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk hingga semua bumbu menyatu.

Setelah kuah berbumbu mulai mendidih, masukkan tempe yang sebelumnya sudah digoreng. Aduk perlahan agar bumbu meresap ke dalam tempe.

Terakhir, tambahkan irisan cabai hijau besar. Masak sebentar sambil terus diaduk agar cabai tetap memiliki tekstur dan aroma segar.