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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 23.03 WIB

Cocok untuk Lauk Harian, Ini Resep Udang Goreng Terasi Daun Jeruk yang Lezat

Resep Udang Goreng Terasi Daun Jeruk yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Udang goreng bisa menjadi pilihan lauk yang praktis untuk melengkapi menu makan di rumah. Agar rasanya semakin kaya, udang dapat dipadukan dengan terasi dan daun jeruk yang menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih yang khas.

Tekstur udang yang renyah setelah digoreng berpadu dengan bumbu berbasis bawang, cabai, dan terasi. Ditambah irisan daun jeruk, hidangan ini memiliki aroma yang semakin menggugah selera dan cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep udang goreng terasi daun jeruk yang dapat dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan

  • 500 gram udang segar
  • 3 sdm tepung maizena
  • 8 sdm tepung terigu
  • 1 butir telur ayam
  • 1,5 sdt garam
  • Kaldu jamur secukupnya
  • 15 lembar daun jeruk purut

Bumbu yang dihaluskan

  • 100 gram bawang merah
  • 40 gram bawang putih
  • 50 gram cabai merah besar
  • 4 buah cabai rawit
  • 2 sdt terasi matang

Cara membuat

  1. Bersihkan udang terlebih dahulu dengan mencucinya hingga bersih, kemudian tiriskan.
  2. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, terasi matang, dan telur ke dalam chopper. Haluskan seluruh bahan hingga menjadi bumbu.
  3. Tuangkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wadah berisi udang. Aduk hingga seluruh udang terlapisi bumbu.
  4. Tambahkan tepung terigu, tepung maizena, garam, kaldu jamur, serta daun jeruk purut yang telah diiris tipis.
  5. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, kemudian diamkan atau marinasi selama sekitar 30 menit agar bumbunya lebih meresap.
  6. Panaskan minyak dalam jumlah cukup di wajan. Setelah minyak panas, masukkan udang satu per satu.
  7. Goreng udang sampai matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan serta terasa renyah.
  8. Angkat udang dan tiriskan untuk mengurangi sisa minyak.
  9. Sajikan udang goreng terasi daun jeruk selagi hangat bersama nasi putih.

Perpaduan rasa gurih dari udang dan terasi, pedas dari cabai, serta aroma segar daun jeruk membuat menu sederhana ini cocok menjadi lauk makan siang maupun malam.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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