Cocok untuk Lauk Harian, Ini Resep Udang Goreng Terasi Daun Jeruk yang Lezat

JawaPos.com - Udang goreng bisa menjadi pilihan lauk yang praktis untuk melengkapi menu makan di rumah. Agar rasanya semakin kaya, udang dapat dipadukan dengan terasi dan daun jeruk yang menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih yang khas.
Tekstur udang yang renyah setelah digoreng berpadu dengan bumbu berbasis bawang, cabai, dan terasi. Ditambah irisan daun jeruk, hidangan ini memiliki aroma yang semakin menggugah selera dan cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep udang goreng terasi daun jeruk yang dapat dibuat sendiri di rumah.
Perpaduan rasa gurih dari udang dan terasi, pedas dari cabai, serta aroma segar daun jeruk membuat menu sederhana ini cocok menjadi lauk makan siang maupun malam.
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Jawa Pos
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