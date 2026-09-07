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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 06.12 WIB

Bikin di Rumah! Resep Dendeng Lambok Empuk dengan Sambal Balado yang Menggugah Selera

Resep Dendeng Lambok yang Bikin Nambah Nasi. (YouTube desmawati kuretangin)

JawaPos.com - Dendeng lambok merupakan salah satu hidangan khas Minangkabau yang memiliki cita rasa kuat dan menggugah selera. Daging sapi yang dimasak hingga empuk kemudian dipadukan dengan sambal lado bercita rasa pedas, gurih, dan segar.

Tekstur dagingnya yang tidak terlalu kering membuat dendeng lambok berbeda dari dendeng pada umumnya. Ketika disantap bersama nasi putih hangat, perpaduan daging berbumbu dan sambal pedasnya dijamin membuat selera makan semakin meningkat.

Kabar baiknya, hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan. Resep berikut dilansir dari kanal YouTube Desmawati Kuretangin,.

Bahan-bahan

Untuk daging:

  • 350 gram daging sapi
  • 4 siung bawang putih
  • 3 cm jahe
  • 1 sdm ketumbar
  • 5 buah cengkeh
  • 5 buah kapulaga
  • 1 buah bunga lawang
  • ¾ buah pala
  • ½ sdt garam
  • 300 ml air

Untuk sambal lado:

  • 20 buah cabai
  • 4 siung bawang merah
  • 1 siung bawang putih
  • 1 sdt garam
  • Perasan jeruk nipis secukupnya

Cara Membuat

  1. Haluskan bumbu daging. Ulek ketumbar, pala, cengkeh, jahe, bawang putih, dan garam sampai menjadi bumbu yang cukup halus.

  • Bumbui daging. Masukkan daging sapi ke dalam wadah, kemudian campurkan dengan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan bunga lawang, kapulaga, dan cabai jawa. Aduk hingga seluruh permukaan daging terlapisi bumbu.

  • Diamkan daging. Biarkan selama kurang lebih 30 menit agar rempah meresap dengan lebih baik.

  • Masak hingga empuk. Pindahkan daging beserta bumbunya ke dalam wajan. Tuangkan air, kemudian masak hingga mendidih. Setelah itu, kecilkan api dan lanjutkan memasak sampai air menyusut.

  • Geprek daging. Angkat daging, lalu letakkan di atas cobek dan memarkan secara perlahan hingga bentuknya menjadi lebih pipih. Sisihkan.

  • Goreng sebentar. Panaskan minyak, kemudian masukkan daging yang telah dimemarkan. Goreng dalam waktu singkat hingga permukaannya berubah warna. Angkat dan tiriskan.

  • Buat sambal lado. Ulek cabai, bawang merah, bawang putih, dan garam secara kasar. Jangan terlalu halus agar tekstur sambalnya tetap terasa.

  • Masak sambal. Tumis atau goreng sambal hingga matang, kemudian tambahkan perasan jeruk nipis untuk memberikan sentuhan rasa segar.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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