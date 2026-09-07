Tak Perlu Bungkus Daun, Begini Cara Membuat Ayam Oseng Bumbu Pepes yang Lezat

Resep Ayam Oseng Bumbu Pepes yang Enak dan Praktis
JawaPos.com - Ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu menu yang bisa dicoba untuk sajian sehari-hari adalah ayam oseng bumbu pepes.
Hidangan ini memadukan potongan ayam dengan bumbu pepes yang kaya rempah. Perpaduan bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, serai, dan daun salam menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih dan pedas yang menggugah selera.
Menariknya, ayam oseng bumbu pepes dapat dibuat tanpa proses yang terlalu rumit. Karena itu, menu ini cocok dijadikan lauk praktis untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Resep ayam oseng bumbu pepes ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.
Bahan marinasi:
Bumbu halus:
Bahan lainnya:
Pelengkap:
Potong paha ayam filet menjadi beberapa bagian, kemudian campurkan dengan garam, merica, perasan jeruk nipis, dan santan. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu dan diamkan sebentar.
Siapkan bumbu halus. Potong bawang merah dan bawang putih, lalu masukkan bersama kemiri, cabai merah keriting, kunyit, minyak, serta air ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut.
Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan minyak mulai keluar. Masukkan daun salam serta serai yang sudah dimemarkan, lalu lanjutkan menumis hingga aromanya semakin kuat.
Masukkan ayam yang telah dimarinasi. Oseng bersama bumbu hingga ayam berubah warna dan matang.
Iris daun bawang dan tomat merah. Setelah itu, masukkan keduanya ke dalam tumisan ayam.
Tuangkan 150 ml air, kemudian tambahkan cabai rawit, gula pasir, dan kaldu jamur. Masak sampai bumbu meresap dan kuahnya sedikit menyusut.
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Jawa Pos
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