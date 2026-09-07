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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 06.22 WIB

Tak Perlu Bungkus Daun, Begini Cara Membuat Ayam Oseng Bumbu Pepes yang Lezat

Resep Ayam Oseng Bumbu Pepes yang Enak dan Praktis - Image

Resep Ayam Oseng Bumbu Pepes yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Ayam menjadi salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu menu yang bisa dicoba untuk sajian sehari-hari adalah ayam oseng bumbu pepes.

Hidangan ini memadukan potongan ayam dengan bumbu pepes yang kaya rempah. Perpaduan bawang merah, bawang putih, kunyit, cabai, serai, dan daun salam menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih dan pedas yang menggugah selera.

Menariknya, ayam oseng bumbu pepes dapat dibuat tanpa proses yang terlalu rumit. Karena itu, menu ini cocok dijadikan lauk praktis untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Resep ayam oseng bumbu pepes ini dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan-Bahan

Bahan marinasi:

  • 350 gram paha ayam filet
  • 1 sendok teh garam
  • ¼ sendok teh merica
  • 1 iris jeruk nipis
  • 1 sendok makan santan

Bumbu halus:

  • 4 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 3 butir kemiri
  • 5 cm kunyit
  • 5 buah cabai merah keriting
  • 2 sendok makan minyak
  • 2 sendok makan air

Bahan lainnya:

  • 1 batang daun bawang
  • 1 buah tomat merah
  • 2 lembar daun salam
  • 2 batang serai
  • 10 buah cabai rawit merah
  • 150 ml air
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • 2 sendok teh gula pasir
  • Kemangi

Pelengkap:

  • Nasi putih

Cara Membuat

  1. Potong paha ayam filet menjadi beberapa bagian, kemudian campurkan dengan garam, merica, perasan jeruk nipis, dan santan. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terbalut bumbu dan diamkan sebentar.

  • Siapkan bumbu halus. Potong bawang merah dan bawang putih, lalu masukkan bersama kemiri, cabai merah keriting, kunyit, minyak, serta air ke dalam blender. Haluskan hingga teksturnya lembut.

  • Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bumbu halus sampai harum dan minyak mulai keluar. Masukkan daun salam serta serai yang sudah dimemarkan, lalu lanjutkan menumis hingga aromanya semakin kuat.

  • Masukkan ayam yang telah dimarinasi. Oseng bersama bumbu hingga ayam berubah warna dan matang.

  • Iris daun bawang dan tomat merah. Setelah itu, masukkan keduanya ke dalam tumisan ayam.

  • Tuangkan 150 ml air, kemudian tambahkan cabai rawit, gula pasir, dan kaldu jamur. Masak sampai bumbu meresap dan kuahnya sedikit menyusut.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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