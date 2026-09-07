Cocok untuk Anak Kos, Ini Resep Tumis Buncis Bakso yang Mudah dan Hemat

Resep Tumis Buncis Bakso yang Simpel dan Praktis./ Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Bingung menentukan menu sederhana untuk makan sehari-hari? Tumis buncis bakso bisa menjadi pilihan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya.
Perpaduan buncis yang masih renyah dengan potongan bakso sapi menghadirkan rasa gurih yang nikmat. Ditambah bumbu sederhana seperti bawang, cabai, dan saus tiram, hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.
Bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan di pasar maupun toko terdekat. Proses memasaknya pun cukup singkat sehingga menu ini cocok untuk keluarga, pekerja yang memiliki waktu terbatas, maupun anak kos.
Berikut resep tumis buncis bakso yang dilansir dari akun YouTube Ika Mardatillah.
Bersihkan buncis terlebih dahulu dengan membuang bagian ujungnya. Setelah itu, iris buncis secara menyerong sesuai selera.
Kupas wortel, kemudian potong berbentuk korek api. Sisihkan dalam wadah.
Potong setiap bakso menjadi empat bagian agar ukurannya lebih mudah disantap dan bumbu dapat meresap dengan baik.
Selanjutnya, iris bawang merah, bawang putih, serta cabai merah besar.
Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai, kemudian tumis sampai harum serta layu.
Setelah bumbu matang, masukkan potongan wortel. Tambahkan sedikit air lalu masak hingga wortel mulai melunak.
Masukkan buncis dan potongan bakso. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dengan bumbu.
Tambahkan saus tiram, garam, penyedap rasa, dan lada bubuk sesuai selera. Aduk kembali agar bumbu menyebar merata.
Masak beberapa saat sampai seluruh bahan matang tetapi buncis masih memiliki tekstur renyah. Koreksi rasa sebelum api dimatikan.
Angkat tumisan dan sajikan di atas piring. Tumis buncis bakso paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.
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Jawa Pos
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