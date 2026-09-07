Cocok untuk Anak Kos, Ini Resep Tumis Buncis Bakso yang Mudah dan Hemat

JawaPos.com – Bingung menentukan menu sederhana untuk makan sehari-hari? Tumis buncis bakso bisa menjadi pilihan yang praktis, lezat, dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya.

Perpaduan buncis yang masih renyah dengan potongan bakso sapi menghadirkan rasa gurih yang nikmat. Ditambah bumbu sederhana seperti bawang, cabai, dan saus tiram, hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan di pasar maupun toko terdekat. Proses memasaknya pun cukup singkat sehingga menu ini cocok untuk keluarga, pekerja yang memiliki waktu terbatas, maupun anak kos.