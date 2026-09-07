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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 8 September 2026 | 05.53 WIB

Camilan Favorit Banyak Orang, Ini Resep Udang Keju Ala Gacoan yang Mudah Dibuat

Resep Udang Keju yang Enak dan Mudah Dibuat - Image

Resep Udang Keju yang Enak dan Mudah Dibuat

JawaPos.com - Bagi penggemar camilan gurih, udang keju menjadi salah satu menu yang menarik untuk dicoba di rumah. Perpaduan adonan ayam dan udang dengan isian keju menghasilkan tekstur yang renyah setelah digoreng, tetapi tetap lembut dan gurih di bagian dalam.

Menariknya, camilan ini tidak harus langsung dihabiskan. Udang keju juga dapat dipersiapkan sebagai stok frozen food sehingga bisa digoreng kapan saja ketika ingin menikmati camilan.

Dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, berikut resep udang keju ala Gacoan yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Adonan

  • 300 gram paha ayam fillet
  • 150 gram udang
  • 2 siung bawang putih
  • 15 gram tepung roti putih
  • 1 sendok teh baking powder
  • 1 sendok makan bawang merah goreng
  • 1 sendok makan maizena
  • 30 ml air
  • 1 butir telur
  • 1 sendok teh minyak wijen
  • 2 sendok makan minyak
  • 2 sendok teh saus tiram
  • 1½ sendok teh garam
  • 2 sendok teh gula pasir
  • 1½ sendok teh kaldu ayam bubuk
  • ¼ sendok teh merica

Bahan Isian

  • Keju oles secukupnya

Bahan Pelapis Basah

  • 6 sendok makan tepung terigu protein sedang
  • 60 ml air
  • 1 butir telur
  • ¼ sendok teh garam
  • ⅛ sendok teh merica

Bahan Pelapis Kering

  • Tepung roti putih secukupnya
  • Maizena secukupnya

Cara Membuat

  1. Masukkan bawang putih ke dalam food processor atau food chopper, kemudian haluskan.

  • Tambahkan paha ayam fillet, garam, gula pasir, kaldu ayam bubuk, saus tiram, dan merica. Proses hingga adonan menjadi halus dan teksturnya lengket.

  • Setelah itu, masukkan udang, tepung roti putih, maizena, baking powder, bawang merah goreng, air, telur, minyak wijen, dan minyak. Haluskan kembali sampai seluruh bahan tercampur rata.

  • Pindahkan adonan ke wadah, kemudian simpan di dalam kulkas selama beberapa saat agar teksturnya lebih mudah dibentuk.

  • Siapkan keju oles. Agar lebih mudah dibentuk, keju dapat diberi sedikit maizena, lalu dipotong atau dibentuk memanjang sesuai ukuran yang diinginkan.

  • Ambil adonan menggunakan sendok es krim atau sendok biasa. Balurkan sedikit maizena pada bagian luar adonan agar tidak terlalu lengket.

  • Pipihkan adonan, kemudian letakkan keju di bagian tengah. Tutup kembali dan bentuk memanjang hingga seluruh bagian keju tertutup sempurna.

  • Jika ingin menjadikannya stok frozen, kukus terlebih dahulu udang keju selama sekitar 10 menit menggunakan api kecil. Pastikan tutup panci tidak tertutup rapat agar uap tidak berlebihan.

  • Untuk membuat lapisan luarnya, campurkan tepung terigu, garam, merica, air, dan telur dalam sebuah wadah. Aduk sampai menjadi adonan pelapis yang rata.

  • Celupkan udang keju ke dalam adonan basah, kemudian gulingkan ke tepung roti. Pastikan seluruh permukaannya tertutup secara merata.

  • Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng udang keju sampai lapisan luarnya berubah menjadi kuning kecokelatan dan terlihat renyah.

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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