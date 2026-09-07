Menu Simpel Bikin Lahap, Ini Resep Nasi Ayam Jamur yang Cocok untuk Semua Kalangan

Resep Nasi Ayam Jamur yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com – Bingung mencari menu praktis yang bisa disantap kapan saja? Nasi ayam jamur dapat menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba.
Hidangan ini memadukan nasi putih hangat dengan ayam berbumbu gurih dan jamur yang dimasak hingga meresap. Rasanya yang sederhana tetapi menggugah selera membuat menu ini cocok disantap untuk makan siang maupun makan malam.
Tak hanya untuk hidangan keluarga, nasi ayam jamur juga bisa dikemas sebagai bekal sekolah atau bekal kerja. Bahkan, dengan penyajian yang menarik dan perhitungan bahan yang tepat, menu ini berpotensi dijadikan salah satu ide jualan kuliner.
Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga tidak membutuhkan persiapan yang rumit. Cara memasaknya juga cukup sederhana dan bisa dipraktikkan oleh pemula.
Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi ayam jamur yang praktis dan menggugah selera.
Bersihkan jamur kancing, kemudian potong menjadi empat bagian. Sisihkan terlebih dahulu.
Siapkan paha ayam, buang bagian tulang muda yang tidak diperlukan, lalu potong daging ayam sesuai selera.
Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.
Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum.
Masukkan serai, daun jeruk, serta kunyit bubuk. Aduk semua bahan sampai bumbu tercampur dan aromanya keluar.
Tambahkan potongan jamur kancing. Tumis sebentar hingga jamur mulai layu.
Setelah itu, masukkan potongan ayam. Bumbui dengan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan merica. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Tuangkan saus tiram dan kecap manis. Aduk kembali agar bumbu menyelimuti ayam dan jamur secara merata.
Tambahkan sedikit air, kemudian tutup wajan atau panci. Masak dengan api sedang hingga ayam matang dan kuah bumbu menjadi lebih pekat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis