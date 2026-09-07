Menu Simpel Bikin Lahap, Ini Resep Nasi Ayam Jamur yang Cocok untuk Semua Kalangan

JawaPos.com – Bingung mencari menu praktis yang bisa disantap kapan saja? Nasi ayam jamur dapat menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba.

Hidangan ini memadukan nasi putih hangat dengan ayam berbumbu gurih dan jamur yang dimasak hingga meresap. Rasanya yang sederhana tetapi menggugah selera membuat menu ini cocok disantap untuk makan siang maupun makan malam.

Tak hanya untuk hidangan keluarga, nasi ayam jamur juga bisa dikemas sebagai bekal sekolah atau bekal kerja. Bahkan, dengan penyajian yang menarik dan perhitungan bahan yang tepat, menu ini berpotensi dijadikan salah satu ide jualan kuliner.

Bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan sehingga tidak membutuhkan persiapan yang rumit. Cara memasaknya juga cukup sederhana dan bisa dipraktikkan oleh pemula.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi ayam jamur yang praktis dan menggugah selera.

Bahan-bahan 200 gram nasi putih

400 gram paha ayam

100 gram jamur kancing

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

1 buah cabai rawit

½ sendok teh kunyit bubuk

5 lembar daun jeruk

1 batang serai

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Gula pasir secukupnya

Kecap manis secukupnya

Saus tiram secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Sedikit air

Minyak untuk menumis Bahan Pelengkap Telur dadar Cara Membuat Nasi Ayam Jamur Bersihkan jamur kancing, kemudian potong menjadi empat bagian. Sisihkan terlebih dahulu.

Siapkan paha ayam, buang bagian tulang muda yang tidak diperlukan, lalu potong daging ayam sesuai selera.

Iris tipis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.

Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum.

Masukkan serai, daun jeruk, serta kunyit bubuk. Aduk semua bahan sampai bumbu tercampur dan aromanya keluar.

Tambahkan potongan jamur kancing. Tumis sebentar hingga jamur mulai layu.

Setelah itu, masukkan potongan ayam. Bumbui dengan garam, kaldu jamur, gula pasir, dan merica. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Tuangkan saus tiram dan kecap manis. Aduk kembali agar bumbu menyelimuti ayam dan jamur secara merata.