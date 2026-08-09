Cuma Modal Bahan Sederhana, Begini Resep Nasi Ayam Jamur yang Lezat

JawaPos.com – Menyiapkan menu makan yang lezat tidak selalu membutuhkan bahan yang mahal atau proses memasak yang rumit. Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah nasi ayam jamur.

Hidangan ini menggabungkan nasi putih dengan tumisan ayam dan jamur yang dimasak bersama berbagai bumbu sederhana. Perpaduan gurih, manis, dan aroma rempah membuat nasi ayam jamur cocok disantap kapan saja.

Selain untuk makan bersama keluarga, menu ini juga praktis dijadikan bekal sekolah maupun kantor. Bahkan, bagi yang sedang mencari inspirasi usaha kuliner rumahan, nasi ayam jamur bisa dikemas menjadi menu siap santap.

Resep nasi ayam jamur berikut menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan dan cara memasak yang sederhana. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan Resep Nasi Ayam Jamur Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan agar proses pembuatan tumisan ayam jamur lebih praktis.

Bahan utama: 200 gram nasi putih

400 gram paha ayam

100 gram jamur kancing

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

1 buah cabai rawit

½ sendok teh kunyit bubuk

5 lembar daun jeruk

1 batang serai

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Gula pasir secukupnya

Kecap manis secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Saus tiram secukupnya

Minyak untuk menumis

Air secukupnya Bahan pelengkap: Telur dadar Cara Membuat Nasi Ayam Jamur Setelah semua bahan tersedia, ikuti beberapa langkah berikut agar tumisan ayam dan jamur memiliki bumbu yang meresap.

1. Siapkan ayam dan jamur Pertama, bersihkan jamur kancing kemudian potong menjadi empat bagian. Sisihkan dalam wadah.

Selanjutnya, siapkan paha ayam. Buang bagian tulang mudanya, lalu potong daging ayam menjadi ukuran yang sesuai selera.

2. Iris bumbu Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Bumbu tersebut nantinya akan ditumis hingga harum sebagai dasar rasa tumisan ayam jamur.