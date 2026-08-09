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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.59 WIB

Cuma Modal Bahan Sederhana, Begini Resep Nasi Ayam Jamur yang Lezat

Resep Nasi Ayam Jamur yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ade Koerniawan) - Image

Resep Nasi Ayam Jamur yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ade Koerniawan)

JawaPos.com – Menyiapkan menu makan yang lezat tidak selalu membutuhkan bahan yang mahal atau proses memasak yang rumit. Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah nasi ayam jamur.

Hidangan ini menggabungkan nasi putih dengan tumisan ayam dan jamur yang dimasak bersama berbagai bumbu sederhana. Perpaduan gurih, manis, dan aroma rempah membuat nasi ayam jamur cocok disantap kapan saja.

Selain untuk makan bersama keluarga, menu ini juga praktis dijadikan bekal sekolah maupun kantor. Bahkan, bagi yang sedang mencari inspirasi usaha kuliner rumahan, nasi ayam jamur bisa dikemas menjadi menu siap santap.

Resep nasi ayam jamur berikut menggunakan bahan yang relatif mudah ditemukan dan cara memasak yang sederhana. Resep ini dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan Resep Nasi Ayam Jamur

Sebelum mulai memasak, siapkan seluruh bahan agar proses pembuatan tumisan ayam jamur lebih praktis.

Bahan utama:

  • 200 gram nasi putih
  • 400 gram paha ayam
  • 100 gram jamur kancing
  • 6 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 1 buah cabai rawit
  • ½ sendok teh kunyit bubuk
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai
  • Garam secukupnya
  • Merica secukupnya
  • Gula pasir secukupnya
  • Kecap manis secukupnya
  • Kaldu jamur secukupnya
  • Saus tiram secukupnya
  • Minyak untuk menumis
  • Air secukupnya

Bahan pelengkap:

  • Telur dadar

Cara Membuat Nasi Ayam Jamur

Setelah semua bahan tersedia, ikuti beberapa langkah berikut agar tumisan ayam dan jamur memiliki bumbu yang meresap.

1. Siapkan ayam dan jamur

Pertama, bersihkan jamur kancing kemudian potong menjadi empat bagian. Sisihkan dalam wadah.

Selanjutnya, siapkan paha ayam. Buang bagian tulang mudanya, lalu potong daging ayam menjadi ukuran yang sesuai selera.

2. Iris bumbu

Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Bumbu tersebut nantinya akan ditumis hingga harum sebagai dasar rasa tumisan ayam jamur.

3. Tumis bumbu hingga harum

Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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