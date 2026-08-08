Tak Perlu Ribet, Ini Resep Nasi Ayam Jamur yang Cocok untuk Anak Kos

Resep Nasi Ayam Jamur yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com – Bingung mencari menu sederhana yang bisa disantap kapan saja? Nasi ayam jamur dapat menjadi pilihan yang praktis sekaligus mengenyangkan.
Hidangan ini memadukan nasi putih dengan tumisan ayam dan jamur yang kaya rasa. Tekstur ayam yang lembut berpadu dengan jamur serta bumbu gurih sehingga cocok dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam.
Tak hanya untuk konsumsi sendiri, nasi ayam jamur juga bisa dikemas sebagai bekal sekolah, bekal kerja, maupun menu untuk dibawa bepergian.
Bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya pun tidak membutuhkan teknik yang rumit. Karena itu, menu ini juga dapat dijadikan inspirasi bagi yang ingin mencoba usaha kuliner rumahan.
Bagi Anda yang ingin membuat nasi ayam jamur sendiri, berikut resep praktis yang dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.
Bersihkan jamur kancing, kemudian potong menjadi empat bagian atau sesuai selera. Sisihkan.
Selanjutnya, potong paha ayam menjadi bagian-bagian kecil. Buang bagian tulang muda atau bagian yang tidak diperlukan, lalu simpan ayam dalam wadah.
Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Siapkan seluruh bumbu sebelum mulai memasak agar proses menumis lebih mudah.
Panaskan sedikit minyak dalam panci atau wajan.
Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tumis hingga aromanya harum.
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