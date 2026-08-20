Tak Perlu Ribet, Ini Resep Nasi Ayam Jamur Lezat untuk Menu Harian

JawaPos.com - Nasi ayam jamur bisa menjadi pilihan menu sederhana yang cocok disantap kapan saja. Nasi hangat yang dipadukan dengan tumisan ayam dan jamur berbumbu gurih membuat hidangan ini terasa lezat sekaligus mengenyangkan.

Tak hanya cocok sebagai menu makan keluarga, nasi ayam jamur juga dapat dikemas sebagai bekal sekolah maupun bekal kerja. Bahkan, karena bahan-bahannya relatif mudah ditemukan dan proses memasaknya cukup sederhana, hidangan ini bisa dikembangkan menjadi salah satu ide usaha kuliner.

Bagi yang ingin mencobanya di rumah, berikut resep nasi ayam jamur praktis yang dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan.

Bahan yang Dibutuhkan 200 gram nasi putih

400 gram paha ayam

100 gram jamur kancing

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

1 buah cabai rawit

½ sendok teh kunyit bubuk

5 lembar daun jeruk

1 batang serai

Garam secukupnya

Merica secukupnya

Gula pasir secukupnya

Kecap manis secukupnya

Saus tiram secukupnya

Kaldu jamur secukupnya Pelengkap Telur dadar Cara Membuat Nasi Ayam Jamur 1. Siapkan bahan utama.

Bersihkan jamur kancing, kemudian potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, potong paha ayam sesuai selera dan sisihkan.

2. Iris bumbu.

Iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Sementara itu, memarkan serai agar aromanya lebih keluar saat dimasak.

3. Tumis bumbu hingga harum.

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan atau panci. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai, lalu tumis sampai aromanya harum.

4. Masukkan bumbu aromatik.

Tambahkan serai, daun jeruk, dan kunyit bubuk. Aduk sampai seluruh bumbu tercampur rata.

5. Masak jamur dan ayam.

Masukkan potongan jamur kancing, kemudian aduk sebentar. Setelah itu, tambahkan ayam yang sudah dipotong.

6. Beri bumbu.

Bumbui dengan garam, merica, gula pasir, dan kaldu jamur. Aduk sampai ayam dan jamur terlapisi bumbu secara merata.