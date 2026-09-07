Resep Gabin Ubi Ungu, Camilan Lokal dengan Isian Lembut dan Manis

Potret gabin ubi ungu dengan isian lembut, manis, dan gurih. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
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Jawa Pos
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