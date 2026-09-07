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Nola Amalia Rosyada
Senin, 7 September 2026 | 15.09 WIB

Resep Nasi Goreng Ndeso, Bumbu Ulek Kasar dengan Aroma Terasi yang Medok

Potret nasi goreng ndeso yang cocok jadi menu rumahan. (Sumber: instagram.com/@dapurcantikchannelofficial) - Image

Potret nasi goreng ndeso yang cocok jadi menu rumahan. (Sumber: instagram.com/@dapurcantikchannelofficial)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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