Cuma Pakai Bahan Sederhana, Resep Tumis Ikan Asin Cabe Ijo Ini Dijamin Bikin Lahap

Resep Tumis Ikan Asin Cabe Ijo yang Enak dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Tidak perlu lauk yang mewah untuk membuat waktu makan terasa istimewa. Tumis ikan asin cabe ijo bisa menjadi pilihan menu rumahan yang sederhana, praktis, tetapi punya cita rasa yang begitu menggoda.
Perpaduan ikan asin yang gurih dengan sensasi pedas dari cabai hijau menciptakan rasa yang kuat dan nikmat. Tambahan pete serta tumisan bawang dan tomat membuat aromanya semakin sedap.
Menu ini paling cocok disantap bersama nasi putih hangat. Proses pembuatannya pun relatif mudah sehingga bisa menjadi pilihan ketika ingin memasak lauk lezat tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat tumis ikan asin cabe ijo yang gurih, pedas, dan menggugah selera.
Bersihkan ikan asin terlebih dahulu jika diperlukan. Setelah itu, panaskan minyak dalam wajan dan goreng ikan asin hingga matang. Angkat lalu tiriskan.
Iris tipis bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, iris cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit sesuai selera.
Potong-potong tomat agar lebih mudah menyatu dengan bumbu ketika ditumis.
Gunakan wajan yang sama untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Masukkan cabai merah, cabai rawit, serta tomat. Aduk hingga seluruh bahan layu dan mengeluarkan aroma harum.
Tambahkan pete ke dalam tumisan. Aduk beberapa saat sampai pete tercampur dengan bumbu.
Masukkan irisan cabai hijau. Tumis kembali hingga cabai mulai layu, tetapi tetap menyisakan tekstur agar hidangan terasa lebih segar.
Berikan kaldu jamur dan saus tiram secukupnya. Aduk sampai bumbu tercampur rata. Jika ikan asin yang digunakan sudah sangat asin, sebaiknya gunakan saus tiram secukupnya agar rasanya tetap seimbang.
Setelah bumbu dan cabai matang, masukkan ikan asin goreng. Aduk perlahan supaya ikan tidak terlalu hancur dan seluruh bumbu dapat melapisinya.
Masak sebentar hingga semua bahan menyatu dan bumbu meresap. Setelah itu, matikan kompor.
Pindahkan tumis ikan asin cabe ijo ke piring saji.
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Jawa Pos
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