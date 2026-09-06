Resep Sambal Krecek Empuk Bersantan, Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat

JawaPos.com - Sambal krecek merupakan salah satu sajian khas Nusantara yang identik dengan cita rasa pedas, gurih, dan tekstur kerupuk kulit yang lembut setelah dimasak. Hidangan ini memang kerap menjadi pendamping gudeg, tetapi kelezatannya juga membuat sambal krecek cocok disantap sebagai lauk rumahan.

Perpaduan santan dan bumbu rempah menghasilkan rasa gurih yang kuat, sementara cabai memberikan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera. Jika dimasak dengan tepat, krecek akan menjadi empuk dan mampu menyerap bumbu dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep sambal krecek yang bisa dibuat dengan bahan-bahan sederhana di rumah.