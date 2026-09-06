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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 7 September 2026 | 05.09 WIB

Resep Sambal Krecek Empuk Bersantan, Nikmat Disantap dengan Nasi Hangat

Resep Sambal Krecek yang Enak dan Praktis./YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Sambal Krecek yang Enak dan Praktis./YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Sambal krecek merupakan salah satu sajian khas Nusantara yang identik dengan cita rasa pedas, gurih, dan tekstur kerupuk kulit yang lembut setelah dimasak. Hidangan ini memang kerap menjadi pendamping gudeg, tetapi kelezatannya juga membuat sambal krecek cocok disantap sebagai lauk rumahan.

Perpaduan santan dan bumbu rempah menghasilkan rasa gurih yang kuat, sementara cabai memberikan sensasi pedas yang bisa disesuaikan dengan selera. Jika dimasak dengan tepat, krecek akan menjadi empuk dan mampu menyerap bumbu dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep sambal krecek yang bisa dibuat dengan bahan-bahan sederhana di rumah.

Bahan-bahan

  • 60 gram kerupuk kulit
  • 40 gram cabai merah besar
  • Cabai rawit merah secukupnya
  • 4 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 10 gram kemiri sangrai
  • 2 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk
  • 1 batang serai
  • 5 gram lengkuas
  • 10 sendok makan santan kental
  • Air secukupnya
  • 1 sendok makan gula merah
  • ½ sendok teh garam
  • 2 sendok teh kaldu jamur
  • ¼ sendok teh merica

Cara membuat

  • Pertama, iris bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Sisihkan terlebih dahulu.
  • Panaskan sedikit minyak di dalam panci atau wajan. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang telah diiris, kemudian tumis hingga layu dan harum. Tambahkan garam.
  • Masukkan kemiri sangrai, lalu tumis kembali sebentar hingga seluruh bahan matang.
  • Pindahkan tumisan ke dalam blender. Tambahkan sedikit air, kemudian haluskan sampai menjadi bumbu yang lembut.
  • Panaskan minyak dalam wajan. Tumis daun salam dan daun jeruk hingga aromanya keluar.
  • Tuangkan bumbu halus, kemudian aduk dan masak hingga matang.
  • Tambahkan garam, kaldu jamur, merica, serta gula merah. Tumis sampai bumbu berubah warna menjadi lebih gelap dan aromanya semakin harum.
  • Tuangkan air secukupnya, lalu aduk sampai bumbu tercampur rata.
  • Masukkan santan kental secara perlahan sambil terus diaduk agar santan menyatu dengan bumbu.
  • Setelah kuah mulai tercampur, masukkan kerupuk kulit. Aduk perlahan supaya krecek tidak hancur.
  • Tambahkan serai dan cabai rawit sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.
  • Masak beberapa saat sampai krecek menjadi lembut dan bumbu meresap. Setelah matang, matikan kompor.
  • Pindahkan sambal krecek ke dalam mangkuk dan sajikan selagi hangat.

Sambal krecek ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Tekstur krecek yang lembut berpadu dengan kuah santan berbumbu dan rasa pedas cabai sehingga cocok menjadi lauk sederhana untuk menu makan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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