Tak Perlu Ribet, Ini Resep Sayur Daun Singkong Teri untuk Santapan Keluarga

JawaPos.com - Bosan dengan menu sayur yang itu-itu saja? Sayur daun singkong ikan teri bisa menjadi pilihan sederhana untuk disajikan di rumah.

Tekstur daun singkong yang lembut berpadu dengan rasa gurih ikan teri serta kuah santan yang kaya rempah. Ditambah cabai rawit utuh, hidangan ini memiliki cita rasa gurih, harum, dan sedikit pedas yang cocok disantap bersama nasi putih hangat.

Bahan yang digunakan juga cukup mudah ditemukan. Proses memasaknya memang membutuhkan beberapa tahap, tetapi hasil akhirnya sepadan dengan cita rasa yang didapat.

Dilansir dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep sayur daun singkong ikan teri ala rumahan yang bisa dicoba.

Bahan-bahan 3 ikat daun singkong

100 gram ikan teri jengki

1,5 liter air

30 ml santan instan

200 gram daging sapi, potong-potong

1 batang serai

20 gram lengkuas

4 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk purut

2 sendok teh ketumbar bubuk

1 sendok teh merica bubuk

2 sendok teh gula pasir

2 sendok teh kaldu jamur

50 gram cabai rawit utuh Bumbu halus 100 gram bawang merah

50 gram bawang putih

50 gram cabai keriting merah

5 butir kemiri sangrai

10 gram kunyit

10 gram kencur

Sedikit air secukupnya untuk membantu proses menghaluskan Bahan untuk merebus daun singkong 2 sendok teh garam

2 sendok teh baking soda

Air secukupnya Cara Membuat Rebus daun singkong. Didihkan air dalam panci atau wajan, kemudian tambahkan garam dan baking soda. Masukkan daun singkong dan rebus hingga teksturnya empuk.

Setelah matang, angkat daun singkong dan tiriskan. Cuci kembali dengan air bersih, kemudian peras hingga kandungan airnya berkurang. Iris daun singkong dan sisihkan.

Goreng ikan teri. Panaskan minyak, lalu goreng ikan teri hingga matang dan kering. Angkat dan tiriskan agar tidak terlalu berminyak.

Siapkan bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemiri sangrai, kunyit, dan kencur ke dalam chopper. Haluskan sampai bumbu menjadi lembut.

Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan serai yang sudah dimemarkan, lengkuas, daun salam, serta daun jeruk yang telah dibuang tulang daunnya.

Tambahkan ketumbar bubuk, merica, gula, dan kaldu jamur. Aduk rata dan lanjutkan menumis hingga bumbu benar-benar harum.

Masukkan potongan daging sapi. Tumis sebentar sampai daging tercampur dengan bumbu.

Tuangkan air, kemudian masukkan cabai rawit utuh. Masak sampai kuah mendidih dan daging mulai matang.

Tuangkan santan instan sambil terus diaduk perlahan agar santan tercampur rata dan tidak mudah pecah.