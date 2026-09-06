Aromanya Semerbak, Rasanya Mantap! Begini Resep Oseng Pete Jantung Ayam untuk Menu Keluarga

JawaPos.com – Bingung menentukan lauk untuk makan siang atau malam? Oseng pete jantung ayam bisa menjadi pilihan sederhana yang memiliki cita rasa kuat dan menggugah selera.

Perpaduan jantung ayam yang empuk dengan pete yang khas menghasilkan hidangan gurih dengan aroma yang menggoda. Tambahan aneka cabai membuat rasanya semakin nikmat, terutama bagi pencinta makanan pedas.

Menu ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat. Tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit, bahan-bahannya pun relatif mudah ditemukan di dapur atau pasar.

Dilansir dari akun YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng pete jantung ayam yang bisa dicoba di rumah.

Bahan Oseng Pete Jantung Ayam 100 gram pete

750 gram jantung ayam

200 ml air

1 batang serai

1 batang bawang pre

30 gram lengkuas

20 gram jahe

4 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk purut

1 buah tomat merah

1 sdm saus tiram

2 sdm kecap manis

2 sdm kecap asin Bumbu Iris 100 gram bawang merah

50 gram bawang putih

40 gram cabai hijau besar

20 gram cabai merah besar

40 gram campuran cabai rawit merah dan hijau Bahan untuk Merebus Jantung Ayam 1 batang serai

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk purut

1 sdt garam Cara Membuat Oseng Pete Jantung Ayam Siapkan jantung ayam. Cuci jantung ayam hingga bersih, kemudian belah menjadi dua bagian. Sisihkan.

Rebus jantung ayam. Siapkan wajan atau panci berisi air. Masukkan serai yang sudah digeprek, daun salam, dan daun jeruk purut yang telah dibuang tulang daunnya.

Tambahkan garam, kemudian masukkan jantung ayam. Rebus sampai jantung ayam matang sempurna.

Setelah matang, angkat jantung ayam dan tiriskan. Biarkan sejenak hingga air rebusannya berkurang.

Siapkan bumbu. Iris tipis bawang merah, bawang putih, cabai hijau besar, cabai merah besar, serta cabai rawit. Potong pula bawang pre dan bahan lainnya sesuai kebutuhan.

Tumis bawang. Panaskan minyak dalam wajan, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum.

Masukkan irisan lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruk purut. Aduk dan tumis kembali hingga bahan aromatik mengeluarkan aroma sedap.

Berikutnya, masukkan cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Aduk sampai bumbu tercampur rata, lalu tambahkan bawang pre.

Tuangkan 200 ml air. Aduk perlahan agar seluruh bumbu menyatu.